‘Werkgevers moeten naast software ook hardware updaten’

Juist nu veel mensen plotseling thuis moeten werken, hebben veel bedrijven laptops moeten halen om dit te faciliteren. Een gevaarlijke praktijk, want als je hardware gebruikt die niet up-to-date is, dan kunnen kwaadwillenden hierop inbreken.

DSA Connect heeft een enquête gehouden waaruit blijkt dat 30 procent van de werknemers merkt dat het langer duurde dan eerder voordat hun werkgever de hardware verving in de afgelopen vijf jaar. Dat betekent dat een bedrijf meer kans loopt op cyberaanvallen en datalekken.

Hardware moet worden geüpgraded

Zes procent van de respondenten heeft zelfs hun desktopcomputer op werk de afgelopen vijf jaar niet zien veranderen. Nog eens 13 procent heeft tussen de drie en vijf jaar geen upgrade gehad. Werklaptops lijken wat vaker te worden vernieuwd. Eén op de tien werklaptops blijkt in de afgelopen drie jaar in ieder geval niet geüpgraded. Ongeveer eenzelfde hoeveelheid zegt dit ook over mobiele telefoons en tablets van de werkgever.

Juist omdat cybercriminelen altijd op zoek zijn naar verouderde software en hardware, is dit een groot risico. Hardware wordt immers op een gegeven moment niet meer van software-updates voorzien en daar wordt volop misbruik van gemaakt. Het is bovendien de vraag of laptops snel worden vervangen: veel bedrijven hebben daar nu niet de middelen voor.

DSA Connect denkt desondanks dat bedrijven zich toch beter even goed achter de oren moeten krabben. Het gaat namelijk niet alleen zorgen voor een betere productiviteit van de medewerkers, het voorkomt mogelijk een cyberaanval die grote gevolgen kan hebben op zowel het bedrijf als zelfs de klanten van het bedrijf (bijvoorbeeld in het geval van een datalek).