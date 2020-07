Zoom onthult hardware-as-a-service-abonnement voor bedrijven

Zoom onthult een hardware-as-a-service-abonnement (HaaS) voor bedrijven. Hiermee hoopt Zoom een aanzienlijk deel van de bedrijfsuitgaven aan communicatieapparatuur voor werknemers aan te trekken.

Zoom biedt een aantal premium functies aan bedrijven die gebruikmaken van het video conferencing-platform. Het gaat onder meer om Zoom Rooms, dat integratie biedt met apparatuur in de conferentieruimte zoals wanddisplays, en Zoom Phone, dat het platform verbindt met telefoonsystemen van het bedrijf.

Het HaaS-abonnement stelt bedrijven in staat de benodigde tools voor videoconferentie rechtstreeks bij Zoom aan te schaffen. Het belangrijkste pluspunt is dat de hardware wordt aangeboden in de vorm van een abonnement. Bedrijven betalen een vast maandelijks bedrag voor de apparaten die ze kopen als onderdeel van hun Zoom-factuur, waardoor de kosten worden geëlimineerd die normaal gepaard gaan met de aanschaf van een grote hoeveelheid hardware in één keer.

Samenwerking met ServiceNow

De producten van Zoom worden geleverd via het ServiceNow-platform, als onderdeel van een samenwerking met de cloud gigant. De bedrijven zullen elkaars tools gebruiken.

“De mogelijkheden van Zoom en de gebruiksvriendelijke interface hebben onze werknemers geholpen productief te blijven en ondersteunen naadloze digitale gesprekken met onze klanten,” zei ServiceNow-CIO Chris Bedi in een verklaring. “Met de toevoeging van Zoom Phone krijgen we een voorsprong op een nog krachtigere ervaring met Zoom.”

Grote groei

De nieuwe HaaS-oplossingen en de deal met ServiceNow laten zien dat Zoom nog steeds groeit. In het eerste kwartaal telde het bedrijf meer dan 300 miljoen meeting-deelnemers per dag. In het laatste kwartaal had het bedrijf een omzet van 328 miljoen dollar (289 miljoen euro), een stijging van 169 procent ten opzichte van vorig jaar. Zoom geeft aan dat het bedrijven 265.400 klanten en meer dan 2850 werknemers heeft.