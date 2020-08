Microsoft maakt transcribeerfunctie beschikbaar voor Word

Transcribe, de transcribeerfunctie van Microsoft Word, is per direct beschikbaar gemaakt voor Microsoft 365-abonnees met de online versie van Word. Hiermee kunnen audiobestanden direct worden omgezet in tekst.

In eerste instantie is de transcribeerfunctie alleen beschikbaar voor Chrome en Edge, maar later dit jaar zou de feature ook moeten verschijnen in de desktop- en Mac-apps voor abonnees. In combinatie met de optie om direct een interview of gesprek te transcriberen, komen ook nieuwe opdrachtfuncties in Word mee.

Voor het transcriberen geeft Word de optie om een opname te beginnen, of een reeds opgenomen gesprek te uploaden om vervolgens om te laten zetten in tekst. Wordt voor het eerste gekozen, dan zal dit niet live in tekst verschijnen; pas als het gesprek is afgerond, kan op ‘opslaan en transcriberen’ worden geklikt. Wel kan er vervolgens op specifieke onderdelen uit een gesprek worden geklikt om nogmaals te beluisteren (inclusief timestamp) om eventueel bepaalde onderdelen te verbeteren. In het geval van een bestand uploaden, worden de formats .mp3, .mp4, .m4a en .wav ondersteund.

Vooralsnog limiteert Microsoft de hoeveelheid te transcriberen minuten per maand met betrekking tot het uploaden van opnames tot 300 minuten (vijf uur) en mag elk bestand maximaal 200mb zijn. Ook is Engels de enige ondersteunde taal, maar meent Microsoft bezig te zijn met het ondersteunen van andere talen. De mobiele versie van Word zou eind dit jaar de functie moeten ontvangen.

Opdrachten in Word

Afgezien van de introductie van een transcribeerfunctie, voegt Word ook een aantal nieuwe opdrachten toe die gegeven kunnen worden aan de app. Het bold maken van een zin is nu via een commando uit te voeren, net als het beginnen van een nummeringslijst of het toevoegen van specifieke tekens.