Winows 10 geeft gebruikers toegang tot Linux file systems

In een Windows 10-preview biedt Microsoft de mogelijkheid een harde schijf aan een Windows Subsysteem for Linux 2 (WSL 2)-distributie toe te voegen. Deze feature is beschikbaar in Windows 10 Insider Preview build 20211.

Door te feature krijgen gebruikers toegang tot Linux file systems, zoals ext4, die niet native ondersteund worden door Windows. Het betekent ook dat gebruikers die Windows en Linux tegelijkertijd op een computer draaien met verschillende schijven, voortaan vanuit Windows toegang hebben tot Linux files.

Na het mounten van de schijf kunnen WSL 2-gebruikers bij de aanwezige Linux-files komen, door gebruik te maken van de Windows File Explorer-app. Het werkt via de eerder dit jaar uitgebrachte File Explorer WSL-integratie en is te herkennen aan het Linux-pinguïnlogo in de File Explorer, schrijft ZDNet. Je komt daar door naar \wsl$ te gaan in de File Explorer. Vervolgens zie je het dan in de mount-map.

Microsoft

Het is echt iets waar Microsoft heel actief mee bezig is: ondersteuning voor non-native Windows- file systems. De nieuwe feature, Wsl –mount, kan worden gedraaid vanuit een PowerShell-venster als je admin-rechten hebt. Hierdoor kun je een harde schijf binnen WSL 2 mounten, waarna de feature de disk als default als ext4 probeert te mounten. Door wsl –unmount kan de disk vervolgens weer veilig verwijderd worden van WSL2.

Het is goed dat de nieuwe mogelijkheid er is, maar er zitten wel wat addertjes onder het gras. Alleen complete disks kunnen aan WSL 2 worden gehangen, dus niet slechts een partitie. De reden is dat het device vervolgens niet kan worden losgekoppeld. Ook USB-flash drives worden momenteel niet ondersteund, al is het wel mogelijk om een USB-disk in te zetten.

Linux file systems

Tot slot kunnen alleen file systems met native ondersteuning hebben in het kernel worden gebruikt. Tegelijkertijd is er meer werk aan de winkel bij Microsoft, want er zijn wel wat bugs waar nog aan gewerkt moet worden. Zo blijkt WSL 2 in de problemen te zijn sinds de patch tuesday van September 2020. Gebruikers krijgen hierbij de foutmelding “The remote procedure call failed” wanneer ze het opstarten. Deze bug komt nog bovenop de bugs die worden gerapporteerd over preview 20211, waaronder 32-bit-applicaties die ermee stoppen als ze binnen een 64-bit-omgeving worden geopend.

Microsoft hoopt dat het Linux binnen Windows 10 op de desktop zo steeds verder kan verbeteren.