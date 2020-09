‘Microsoft wil met MetaOS zijn 365-diensten veranderen’

Microsoft zou de MetaOS-software willen gebruiken om de ervaring van Microsoft 365 te verbeteren, door gebruikers een “whole life experience” te bieden.

Dat blijkt uit nieuwe uitgelekte informatie. MetaOS wordt gebruikt om de productiviteitsoplossingen van Microsoft aan te passen. De nieuwe software zou een grote impact hebben op onder meer Microsoft Teams, Office en Edge. Het bedrijf heeft nog niet veel publiekelijk gedeeld, maar MetaOS schijnt te focussen op gebruikers in plaats van specifieke apparaten.

WeChat

Microsoft lijkt een enkel mobiel platform te willen dat werk- en play-diensten biedt. Dit omvat messaging, voice en video, digitale betalingen, gaming en document- en nieuwdiensten. Het wordt in de nieuwe berichtgeving ook wel vergeleken met de mogelijkheden van WeChat.

Microsoft heeft onlangs een business unit opgericht met de naam Web Experiences Team. Dit team, dat bekend staat als WebXT, omvat de contentdiensten van Microsoft. WebXT is “een grootschalige betaaldienst aan het bouwen die de handel voor WebXT’s belangrijkste bedrijven zoals Bing, Content Feed en Edge aandrijft”, aldus een recente Microsoft-jobpost.

De “whole life experience”

Microsoft ziet volop kansen in de consumentenmarkt. Het bedrijf gelooft in dit segment door onder meer te focussen op gamers en consumenten die zich veel bezighouden met productiviteit. De interesse van Microsoft in de Amerikaanse activiteiten van TikTok maakt mogelijk deel uit van deze strategie. TikTok zou bijdragen aan de boodschap van een “whole life experience”.

MetaOS moet de onderliggende architectuur van Microsoft vormen voor alle platformen. Het lijkt ook een stap om de Microsoft 365-abonnementsdiensten verder te helpen. Deze diensten worden nu op de markt gebracht voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers, met opvallend succes. Microsoft 365 is verantwoordelijk voor een flink deel van de inkomsten van de techgigant.

Tip: Microsoft Teams waardeloos voor bedrijven met meerdere opdrachtgevers