Microsoft introduceert Surface Laptop Go vanaf 629 euro

Microsoft heeft een nieuwe laptop gepresenteerd, de Surface Laptop Go. Deze laptop is vanaf 27 oktober leverbaar vanaf 629 euro. Dat is een scherpe prijs voor een redelijk krachtige laptop.

Met de Surface Laptop Go heeft Microsoft een ideale laptop gepresenteerd voor menig zakelijke gebruiker. De laptop komt beschikbaar in drie versies die qua prijs en specificaties oplopen. Het instapmodel beschikt over een Intel Core i5 prcoessor met slechts 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagcapaciteit. Dit model is daarmee enkel geschikt voor gebruikers die puur hun browser gebruiken en waarbij alle applicaties al SaaS gebaseerd zijn.

Voor gebruikers die wat meer willen, bijvoorbeeld Microsoft Outlook op hun laptop draaien en niet enkel vanuit hun browser. Is er de tweede configuratie, die beschikt wederom over een Intel Core i5 processor, maar over 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagcapaciteit. Met deze versie is het mogelijk om een aantal applicaties te installeren en naast elkaar te gebruiken. In principe kan menig gebruiker hiermee uit de voeten. Deze versie kost 799 euro.

Mocht je nou echt nog heel veel lokale applicaties hebben, waarbij je ook nog wat meer data wil kunnen opslaan is er tot slot een uitgebreidere versie voor 999 euro. Deze beschikt over een Intel Core i5 processor, 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagcapaciteit.

Voor alle modellen geldt verder dat de accuduur de hele dag meegaat. De camera in de laptop is voorzien van Windows Hello (inloggen met gezichtsherkenning), daarnaast is er nog een vingerafdrukscanner in de stand-by-knop verwerkt.

