Windows 10 gaat waarschuwen als SSD dreigt kapot te gaan

Microsoft heeft een nieuwe nuttige feature toegevoegd aan Windows 10. Als de SSD van je laptop of desktop kuren begint te vertonen en richting het einde van zijn levensduur gaat, kan Windows 10 je nog een waarschuwing geven. Je zou dan voldoende tijd moeten hebben om je data veilig te stellen.

Sinds een jaar of vijf worden vrijwel alle computers standaard uitgerust met een SSD, een solid state drive. Dit is een nieuw type harde schijf die niet langer mechanisch werkt, maar met flashchips. In eerste instantie kwamen SSD’s op de markt in een 2,5 inch behuizing, later werden de zogenaamde NVMe SSD’s populair. Deze prik je direct in een slot op het moederbord.

Uit de ervaring van de afgelopen jaren heeft Microsoft geleerd dat SSD’s die richting het einde van hun levensduur gaan, bepaalde patronen vertonen in hun gedrag en storingen. Microsoft kan dus min of meer voorspellen, wanneer je SSD op het punt staat de geest te geven.

Van die kennis maakt Microsoft nu optimaal gebruik door een waarschuwing te tonen in de berichtenbalk van Windows 10. Dat een opslagapparaat gevaar loopt en kapot kan gaan en aandacht vereist is. Mocht je zo’n melding krijgen, dan is het verstandig die heel serieus te nemen en je data veilig te stellen middels backups op een andere schijf. Vervolgens zal je de afweging moeten maken of je de SSD laat vervangen of het hele systeem gaat vervangen, in sommige situaties zal je werkgever dat wellicht doen, mits het een zakelijk apparaat betreft.

Een goede feature van Microsoft, die ongetwijfeld tot stand is gekomen na het analyseren van een grote hoeveelheid data.