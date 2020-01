Appian werkt samen met Celonis

Appian heeft vandaag een technologische samenwerking en integratie-initiatieven aangekondigd met Celonis, leverancier van software voor Process Mining en Process Excellence. Het low-code ontwikkelingsplatform van Appian wordt gecombineerd met process mining-technologie van de Celonis Intelligent Business Cloud (IBC).

De samenwerking moet digitalisering en de “continue procesverbetering voor gezamenlijke klanten” bevorderen.

Het Appian Platform staat hoog genoteerd in het Gartner 2019 Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) evenals in het Gartner 2019 Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites (iBPMS). Het bedrijf stelt dat deze positie behaald is door een combinatie van ontwikkelingssnelheid en process management. Appian zegt daarmee tot 20 keer sneller cruciale bedrijfsapplicaties creëren en aanpassen.

AI en RPA

Verder zegt Appian met Celonis het ook eenvoudig te kunnen maken om kunstmatige intelligentcie (AI) en Robotic Process Automation (RPA) te verwerken in elke applicatie. Celonis levert significante waarde door bedrijven in staat te stellen inefficiënties te ontdekken in diverse operationele functies, bedrijfsprocessen in real-time te verbeteren en deze voortdurend te monitoren, met het doel optimale prestaties te garanderen.

“Appian en Celonis delen hun visie voor een wereld van flexibele, gestroomlijnde bedrijfsvoering die uitzonderlijke ervaringen oplevert voor klanten en medewerkers”, zegt Marc Kinast, VP Partnerships bij Celonis, over de samenwerking.

“Uitzonderlijke bedrijfservaringen komen voort uit goede bedrijfsprocessen die voortdurend geoptimaliseerd worden naarmate de omstandigheden veranderen. En dat is wat onze samenwerking met Appian gaat opleveren.”

De integratie tussen de twee bedrijven moet Celonis IBC-gebruikers in staat stellen om naadloos aan te sluiten op Appian voor process mining binnen de Appian omgeving. Dit moet de mogelijkheid bieden om niet alleen gebruik te maken van process mining om tot de kern van procesprestaties te komen, maar ook om parallel daaraan low-code platformen te gebruiken om verbeteringen bijna in real-time te kunnen realiseren.