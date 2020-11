Nokia en Lenovo liggen overhoop over een Duits patent

Nokia en Lenovo zijn het niet eens over een patent. Eerder was Nokia hierover in het gelijk gesteld, maar de Duitse rechtbank heeft nu besloten dat deze uitspraak opnieuw moet worden bekeken. Lenovo mag mogelijk dus gewoon producten verkopen in Duitsland.

Een maand geleden meende de rechter in München dat Lenovo fout zat. Het zou inbreuk hebben gedaan op het patent H.264, dat draait om een videocompressie-technologie die zowel in computers als smartphones volop wordt gebruikt. Nokia verwacht dat het wederom gelijk krijgt. Het heeft al een tijdje de pijlen gericht op Lenovo. Vorig jaar heeft het Lenovo bevochten om inbreuk op maar liefst twintig patenten.

Nokia versus Lenovo

Er zijn momenteel zes rechtszaken van Nokia versus Lenovo in Duitsland, maar ook in andere landen houdt Nokia huis. Ook in de Verenigde Staten, Brazilië en India wordt gestreden door de Finnen. Die kunnen echter ook tegengas verwachten: het gaat namelijk niet alleen om het al dan niet inbreuk maken op een patent. Het gaat ook om in hoeverre Nokia billijke bedragen heeft gevraagd voor licenties op het patent H.264.

H.264 is een veelgebruikte oplossing. In 2010 schreven we al dat het in eerste instantie door kritiek op Flash kwam dat H.264-video aan populariteit won. Apple maakte geen gebruik van Flash, waardoor de komst van de iPad ervoor zorgde dat het gebruik van H.264 ineens enorm steeg. Het is echter ook regelmatig voer van discussie en zelfs een reden om een rechtszaak aan te spannen. Zo heeft Google een hele lange tijd een rechtszaak willen starten tegen Microsoft om dit patent, maar liet dit uiteindelijk varen.