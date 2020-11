WD voegt 2TB-ssd toe aan Blue-lineup

Western Digital heeft zijn line-up van zijn Blue-ssd’s uitgebreid met een 2TB-variant. De PCIe-ssd’s zijn door hun grote capaciteit en hoge snelheid een uitkomst voor contentcreators.

De WD Blue SN550 2TB, zoals de NVMe-ssd in zijn volledigheid heet, past op een M.2 2280-aansluiting met een PCIe Gen3 x4-bus. Met deze standaardmaat, samen met het feit dat de hardware aan maar één kant van het pcb zit, past de ssd in de meeste M.2-slots.

Prestaties

Western Digital belooft dat de SN550 2TB, die overigens op TLC-technologie gebaseerd is, een leessnelheid van 2600MB/s en een schrijfsnelheid van 1800MB/s kan halen. Over iops-prestaties vermeldt het bedrijf verder niets.

Het bedrijf heeft ook nog niet bekendgemaakt hoeveel schrijfacties de nieuwe ssd moet kunnen overleven. Wel bekend is dat de 1TB-variant een uithoudingsvermogen van 600TBW heeft. Vermoedelijk kan de nieuwe 2TB-variant grofweg twee keer zo veel aan.

Prijs

In Europa hanteert Western Digital een adviesprijs van 317,99 euro. De ssd zou per direct beschikbaar moeten zijn, maar op de website van Western Digital is hij nog niet op voorraad en andere webshops laten hem nog niet zien.

