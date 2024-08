Nieuwe reeks WD-producten voorziet in vraag naar flexibele, snelle dataopslag

Dataopslag-reus Western Digital wil niet achterblijven nu de vraag naar omvangrijke, snelle en betrouwbare opslagmogelijkheden enorm toeneemt vanwege dataslurpende AI-workloads. Een reeks nieuwe producten van het bedrijf moet precies in die behoefte voorzien. Eyecatcher is de RapidFlex-interposer, die PCIe SSD’s net zo makkelijk laat praten via ethernet als via gebruikelijke bekabeling.

Deze oplossing zorgt ervoor dat enterprise-grade SSD’s op PCIe zowel via PCIe-bekabeling als via ethernet zijn te schakelen. Omdat het zo niet meer uitmaakt of de PCIe SSD’s direct in de server zijn geplaatst, zijn verbonden met PCIe-kabels of via ethernet, krijgt de beheerder meer flexibiliteit in de wijze waarop die storage-oplossingen integreert in verschillende soorten netwerkarchitecturen.

Als voorbeeld van een toepassing noemt Western Digital (WD) het eigen OpenFlex Data24 4200 NVMe-oF-opslagplatform, dat is geoptimaliseerd om prima overweg te kunnen met de RapidFlex-interposer. Dat stelt gebruikers in staat makkelijker te schalen qua opslagvergroting.

Aangezien zowel het trainen van modellen als het consumeren van de resultaten een berg opslagruimte vereist, is dergelijke schaalbaarheid zeer welkom in het AI-speelveld. De RapidFlex-interposer is nu algemeen beschikbaar, met een licentie voor netwerkhardware-aanbieder Ingrasys. De interposer is dan ook speciaal ontworpen voor gebruik in de chassis van dit bedrijf.

Nieuwe SSD’s en zelfs een nieuwe HDD

Andere nieuw aangekondigde WD-producten zijn de PCIe Gen5 enterprise-class SSD (eSSD) voor rekenintensieve toepassingen en een nieuwe 64TB eSSD voor opslagintensieve toepassingen. Dus eentje geoptimaliseerd voor het verwerken van data met een grote doorvoersnelheid, en eentje die gewoon heel veel grote brokken data kan opslaan. Er komt ook een BiCS8 128TB QLC eSSD aan, maar dat betreft nog slechts een techdemo. Dit opslagproduct is bedoeld voor snelle AI-datalakes en andere situaties waar niet alleen een hoge capaciteit, maar ook een bloedsnelle rekenkracht essentieel zijn.

WD presenteerde tussen al het SSD-geweld nog een heuse HDD, eentje met een niet misselijke capaciteit van 32 TB, maar die ook gebruik maakt van ePMR ofwel energy-assisted Perpendicular Magnetic Recording. Deze mondvol komt erop neer dat data dichter op de magnetische schijf staat geschreven, wat de opslagcapaciteit vergroot zonder aan betrouwbaarheid of prestaties in te boeten. Daarnaast is de HDD voorzien van SMR (Shingled Magnetic Recording) die de opslagcapaciteit verder verhoogt.

Tip: Flash deelt klappen uit aan HDD-markt: stappen ook hyperscalers over?

Deze nieuwigheden moeten de aloude HDD wellicht ook een beetje interessant houden in een markt waar flash storage steeds meer terrein verovert. HDD wordt in dit opzicht steeds meer een betaalbare manier voor opslag van ‘koude data’. Al krijgt het in die hoek steeds meer concurrentie van tape en keramiek.

Opslag voor de automotive-industrie

Andere nieuwe oplossingen betreffen automotive-toepassingen als de AT EN610 NVMe SSD voor gebruik in HPCC-architecturen. Denk qua toepassingen aan het opslaan van data die voortkomt uit telemetrie, crash-, veiligheids- en aerodynamica-simulaties, diagnostiek, (klant)analyse en kwaliteitscontrole.

Een andere automotive-toepassing betreft de iNAND AT EU752, gericht op geavanceerde assisted driving-systemen, infotainment-toepassingen en autonome rijsystemen. Dit type opslag moet het niet hebben van zijn ruime capaciteit (hij gaat ‘maar’ tot 1TB), maar juist wél van snelle data-overdracht.

Ook aan consumenten is gedacht. Zo komt WD met zowel een 4TB als 8 TB microSDUC UHS-I-kaart onder de vlag van SanDisk voor gebruik in drones, smartphones, gaming-randapparatuur en camera’s. Met een proof-of-concept van een draagbare 16TB SanDisk Desk Drive rondde WD de reeks aankondigingen af.

Lees ook: Western Digital komt met nieuwe WD Blue NVMe SSD voor AI-taken en andere veeleisende workflows