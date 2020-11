Mac-gebruikers krijgen Universal-variant van Microsoft Office

Er is een Universal-variant van Microsoft Office beschikbaar gemaakt voor Mac-gebruikers. Mac Office werkt native op Apple silicon Macs en Intel-Macs. De code is geschikt voor beide architecturen, waardoor je er verder niets tussen hoeft te implementeren.

Heel erg handig en zeer welkom, maar het heeft ook zijn backlash. Gebruikers van Windows hebben het gevoel dat Microsoft andere platformen voortrekt. Extra opmerkelijk, omdat Microsoft natuurlijk zijn eigen besturingssysteem Windows heeft. Bovendien lijkt het erop dat men wel een punt heeft.

Windows Phone is mogelijk mede daardoor zelfs een vrij vroege dood gestorven, maar ook tegenwoordig met Surface Duo zien mensen dat Samsung-telefoons voorrang krijgen met een nieuwe mogelijkheid zoals multi-app-ondersteuning in Your Phone van Microsoft.

Windows op Arm

Windows op Arm lijkt echter niet iets waar Microsoft zich erg druk om maakt. Zelfs Chromium Edge, de browser van het bedrijf, heeft pas heel laat deze optie gekregen. Zelfs Visual Studio Code is pas recent uitgebreid. Er is op dit moment nog helemaal geen volledige native versie van Office.

Microsoft heeft wel een release beschikbaar voor Windows 10-pc’s op een ARM-gebaseerde processor. Je moet daar echter wel zelf om vragen. Opmerkelijk, want er zijn veel bedrijven en particulieren die hier juist om staan te springen.

Beetje vreemd dus, dat mensen met een Mac dit wel tot hun beschikking hebben. Wil je op een Windows-computer een versie van Office 2019 draaien, dan moet je compleet emuleren met Intel en dat kan alleen in 32-bit. Er schijnt wel een 64-bit-versie onderweg te zijn, maar dat is op dit moment nog toekomstmuziek.

Office 365

Binnen Office 365 zijn er wel een aantal componenten die native kunnen draaien, maar compleet native op ARM is het nog niet dus. Wil je dat heel graag, dan zal je juist Microsoft moeten verlaten en naar Apple moeten overstappen qua besturingssysteem.