Tabverzamelaars in het zonnetje gezet met nieuwe Chrome-versie

Google heeft versie 87 van Chrome uitgebracht. De nieuwe versie komt met verbeteringen aan de prestaties wanneer je veel tabbladen tegelijk open hebt staan. Ook is Google begonnen met de uitrol van een zoekfunctie voor tabbladen.

De extra snelheid heeft Google weten te bereiken door tabbladen die minder gebruikt worden minder systeembronnen te laten gebruiken. Het bedrijf had geleerd dat JavaScript Timers verantwoordelijk was voor tot 40 procent van de belasting van tabbladen in de achtergrond.

Door te zorgen dat dergelijke timers maar één keer per minuut kunnen updaten wist Google de processor met een factor 5 minder te belasten. Hierdoor ging het testsysteem, een MacBook Air 2020 met een Intel Core i3-processor, vijf kwartier langer mee op een acculading.

Occlusion tracking

Ook kan Chrome nu detecteren wanneer een Chrome-venster niet daadwerkelijk zichtbaar is, bijvoorbeeld als het geminimaliseerd is of wanneer er een ander venster voor staat. Op basis van deze informatie kan Google tabbladen en vensters die niet in het zicht zijn minder systeembronnen laten gebruiken. Dit zou tot een 25 procent verbetering in het openen van de browser en tot 7 procent sneller ladende webpagina’s moeten zorgen, schrijft The Next Web.

Tabbladen zoeken

Voor wie zoveel tabbladen open heeft staan dat hij het overzicht verliest, werkt Google ook aan een zoekfunctie voor tabbladen. Hiervoor komt een speciale knop te staan naast het plusje om een nieuw tabblad te openen. De knop opent een tekstbalk waar een zoekopdracht ingevoerd kan worden.

De optie komt eerst uit voor Chromebooks en pas later naar andere systemen. Voor wie niet kan wachten, blijkt er een manier te zijn om de optie nu alvast te activeren. Hiervoor moet je een Chrome-snelkoppeling op je bureaublad maken, daar rechts op klikken, naar eigenschappen gaan en onder het tabje Snelkoppeling het commando –enable-features=TabSearch toevoegen achter Doel.

Verdere verbeteringen

Enkele andere vernieuwingen in Chrome 87 zijn ARM-ondersteuning voor de nieuwe Apple-computers met M1-processors en een manier om op Android sneller een pagina terug te gaan als je per ongeluk het verkeerde linkje hebt aangetikt.