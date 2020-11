Microsoft geeft meer inzicht in updatebeleid Surface-apparaten

Het is als je een nieuwe gadget koopt nooit helemaal duidelijk hoeveel je mag verwachten van de levensduur van het apparaat. Zeker als het gaat om updates vanuit de fabrikant is het soms een gok. Gelukkig wordt hierin steeds meer transparantie gegeven, zo ook door Microsoft met zijn Surface-lijn.

Microsoft heeft een document gepubliceerd waarin het updates geeft van de end-of-device-ondersteuningsdata. Eerder stond daarin vooral informatie over oudere Surface-toestellen, maar inmiddels zijn hier ook nieuwere exemplaren aan toegevoegd. Het gaat onder andere om driver-updates en firmware-updates, wat Microsoft de ‘device support period’ noemt.

Microsoft Surface end-of-device

Die periode start wanneer het product op de markt komt en je zou denken dat dit dan eindigt bij de end-of-device-ondersteuningsdatum, maar dat klopt niet helemaal. Misschien komen er geen drivers meer voor uit, het Windows 10-updatebeleid blijft leidend. Dat betekent dat de lifecycle-policy van Windows 10 ervoor kan zorgen dat er nog steeds updates voor het besturingssysteem en de beveiliging verschijnen.

Op zich is Microsoft niet onredelijk als het gaat om updatebeleid: de oudste Surface-toestellen zoals Pro, 2 en RT kunnen rekenen op vijf jaar ondersteuning. Nieuwere toestellen hebben iets korter de tijd: 4 jaar. Is het voor een specifiek apparaat langer dan vier jaar, dan geeft Microsoft voor de einddatum een seintje.

Dit is een gedeelte van de lijst:

Surface Laptop 3: 22 oktober 2023

Surface Pro 7: 22 oktober 2023

Surface Pro X: 5 november 2023

Surface Pro X SQ2: 13 oktober 2024

Surface Go 2: 6 mei 2024

Surface Laptop Go: 13 oktober 2024

Microsoft Windows 10

Het is goed om te zien dat er voor Surface over het algemeen een langere ondersteuningsdatum is dan voor bijvoorbeeld smartphones. Bovendien heeft Microsoft als voordeel dat Windows 10-updates doorgaan, waardoor de toestellen veel langer veilig te gebruiken zijn dan de ondersteuningsdatum. Hierdoor hebben klanten langer plezier van hun systemen.

