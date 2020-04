Microsoft komt dit voorjaar nog met nieuwe Surface-modellen

Microsoft is ondanks de pandemie van plan om een nieuwe lijn Surface-apparaten nog dit voorjaar op de markt te brengen. Verschillende bronnen melden aan ZDNet dat de release van de nieuwe Surface-modellen geen vertraging heeft opgelopen en ze dit voorjaar nog verkrijgbaar zullen zijn.

Bij veel bedrijven worden vertragingen verwacht vanwege de coronacrisis. De maatregelen tegen het virus zorgen in veel landen voor logistieke problemen. Microsoft lijkt daar volgens de geruchten vooralsnog geen last van te hebben.

Microsoft heeft een Surface Go-tablet, Surface Book 3-laptop en Surface Earbuds op de planning staan voor dit voorjaar. Ook zijn er geruchten voor een nieuw Surface Dock.

De Surface Go 2 staat gepland voor mei, gevolgd door de release van de Surface Book 3 in juni. Voor de overige producten wordt door de bronnen nog geen specifieke maand genoemd, maar moeten dus ook in de komende maanden verschijnen.

Microsoft kwam in 2018 voor het eerst met een Surface Go-apparaat. Dit is het budgetmodel van de verschillende Surface tablets. De Surface Book 3 is het nieuwe model in de laptoplijn van Microsoft.

