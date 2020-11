Google verenigt slimme mogelijkheden in Gmail

Het e-mailprogramma van Google, Gmail, wordt beter gemaakt. Het bundelt de slimme mogelijkheden en geeft je de keuze deze in te zetten zoals je wilt. Zo heb je meer controle over hoe je het programma op een veilige manier gebruikt.

Je kunt met de slimme opties beheren of data binnen Gmail, Meet en Chat worden gebruikt of niet. Zo kun je in je mail dan suggesties krijgen voor veelgebruikte antwoorden.

Slimme mogelijkheden in Gmail

De functie, die in het Engels ‘smart’ heet, moet het leven binnen Google aanzienlijk beter maken. Denk aan tabbladen in je inbox, slim opstellen en slim antwoorden. Je kunt in Google Assistant een herinnering krijgen dat je een rekening nog moet betalen of je ziet in Google Maps je restaurant-reserveringen. Stuk voor stuk handige mogelijkheden, maar misschien zit niet iedereen erop te wachten. Daarom staan ze nu handig bij elkaar, schrijft Product Manager Maalika Manoharan.

Google belooft meer inzight te geven in hoe de data wordt gebruikt. Maalika: “Deze nieuwe setting is ontworpen om gedoe rondom het begrijpen en beheren van dat proces te verminderen. Dit op basis van wat we hebben geleerd van onderzoek naar gebruikerservaringen en de nadruk van regelgevers op begrijpelijke, bruikbare gebruikerskeuzes.” De slimme mogelijkheden zijn het resultaat van geautomatiseerde algoritmes, dus er komt niemand bij kijken om hier een review op te doen.

Persoonlijke data

Google zegt bovendien dat advertenties van Google niet gebaseerd zijn op je persoonlijke data uit Gmail, onafhankelijk van of je voor de slimme mogelijkheden kiest of niet. “Als je besluit om geen gebruik te maken van slimme functies en personalisatie, kun je nog steeds Gmail en onze andere producten gebruiken. Mocht je later toch nog besluiten dat deze functies nuttig zijn en je wil ze inschakelen, dan kun je dat doen in je Gmail-instellingen.”