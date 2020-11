Microsoft Office 365 bevat nu ook gratis stockvideo’s

Niet veel gebruikers weten het, maar als je Microsoft Office 365-gebruiker bent, dan heb je daarmee toegang tot een gigantische bibliotheek met stockfoto’s. Je kunt deze vrij gebruiken om bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie net wat meer sjeu te geven. Nu zijn daar ook video’s aan toegevoegd.

Het moeilijke aan het gebruiken van beeld is dat het niet de bedoeling is dat je zomaar een plaatje van Google neemt. Vaak zijn hier rechten aan verbonden, waardoor een fotograaf bij het ontdekken dat je een afbeelding gebruikt een claim kan doen. Er bestaan wel fotosites met stockfoto’s waarbij de fotografen afstand doen van hun rechten, zoals Pexels en Pixabay.

Stockvideo’s in Office 365

Microsoft heeft binnen Office ook een soort Pixabay, want het heeft een steeds groter wordende bibliotheek met stickers, iconen en afbeeldingen waarmee gebruikers hun stuk tekst net even wat meer tot leven kunnen laten komen, of waarmee ze zich net wat beter kunnen uiten in een e-mail. Er zijn bijvoorbeeld sinds vorige maand illustraties beschikbaar, waardoor je ook artistieke uitspattingen kunt toevoegen. Het is wel een mogelijkheid die vooral binnen PowerPoint wordt gebruikt, want de bibliotheek bevindt zich in het presentatiebouwprogramma.

Nieuw is de toevoeging van video’s die je rechtenvrij kunt gebruiken, zo schrijft MSPowerUser. Het is een goede toevoeging, want nu is het soms wel eens spannend hoe een YouTube-link zich gedraagt binnen PowerPoint. Soms openen ze niet en soms is het een uitdaging om het geluid goed te regelen. Met video’s die van Microsoft zelf komen, lijk je dat iets beter onder controle te kunnen houden.

Zo benader je stockvideo’s binnen PowerPoint

Als je deze wilt benaderen, ga dan binnen PowerPoint naar Insert, Videos en dan Stock Videos. Als je dit nog niet hebt, dan kan het zijn dat het elk moment komt via een update. Het kan ook dat je te oude versie hebt van PowerPoint waardoor je het helaas niet ontvangt. De video’s worden beschikbaar gemaakt voor PowerPoint Win32 op Windows: Versie 2012 (Build 13512.20000). De webversie krijgt het later, evenals de variant op Mac.