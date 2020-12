Apple voor 10 miljoen beboet om valse claims over waterdichtheid

De Italiaanse antitrustwaakhond heeft Apple een boete van 10 miljoen euro opgelegd voor het misleiden van consumenten. Het bedrijf zou niet eerlijk geweest zijn over de mate van waterdichtheid in verschillende iPhones.

Volgens de waakhond heeft Apple onterecht geclaimd dat de toestellen waterdicht zijn tot een diepte van vier meter. Apple zou dit alleen hebben getest in gecontroleerde laboratoriumtests met stilstaand en puur water. De waakhond beargumenteert dat dit geen realistische situatie is en dat de telefoons in realistische situaties lang niet zo waterdicht zijn.

Geen garantie

De claims hebben betrekking op de iPhone 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro en 11 Pro Max. Wanneer een gebruiker toch waterschade weet te krijgen, biedt Apple daar geen garantie op. Dit gaat volgens de waakhond tegen de Consumenten Code in en was de reden dat de waakhond een onderzoek tegen Apple startte.

Limieten

Uit het onderzoek bleek dat sommige telefoons al waterschade kregen nadat ze in de wasbak waren schoongemaakt of als gebruikers er een stukje mee zouden zwemmen. Een gebruiker werd door Apple ervan beschuldigd dat hij zijn telefoon aan te veel water blootgesteld zou hebben, ook al ontkende de gebruiker dit. In die situatie heeft Apple besloten om geen reparatie uit te voeren. De waakhond vindt dat Apple duidelijker had moeten zijn over de limieten van waterdichtheid.

Apple krijgt regelmatig hogere boetes opgelegd, zoals een boete van grofweg een miljard dollar die het eerder dit jaar opgelegd kreeg voor patentbreuk.