Apple en Broadcom moeten miljard dollar betalen wegens patentbreuk

Een domper voor Apple en indirect Broadcom. De twee techgiganten moeten samen een slordige 1,1 miljard dollar ophoesten wegens het schenden van meerdere patenten van het California Institute of Technology.

Caltech begon in 2016 een zaak tegen Apple nadat het meende dat er zonder toestemming gebruik werd gemaakt van methoden die gebruikt worden bij het versturen van digitale data. Caltech zou vier patenten op haar naam hebben staan waar Apple gebruik van maakt, waardoor honderden miljoenen producten van de techgigant inbreuk maken op dat patent.

Broadcom wordt meegesleurd in het proces, aangezien zij de chips maken die voor de WiFi-verbding wordt gebruikt. De chipfabrikant ontvangt slechts het kleinste deel van de boete, namelijk 270 miljoen dollar. Apple moet het merendeel betalen, door de jury vastgesteld op 1,40 dollar per device. Bij elkaar zouden die kosten zo’n 837 miljoen dollar zijn.

Hoger beroep

Waar Caltech direct na de uitspraak liet weten blij te zijn met het feit dat de gecreëerde technologie wordt gewaarborgd, kiest Apple voor de aanval: de techgigant gaat in hoger beroep. Volgens de fabrikant is Apple een partij die onbedoeld betrokken is geraakt bij de patentbreuk aangezien het ‘enkel de chips van Broadcom koopt’.

De uitspraak in het nadeel van Apple is de tweede in korte tijd. Een paar dagen geleden gaf de rechtbank Wi-LAN al gelijk in een aangespannen rechtszaak die eveneens ging om het gebruikmaken van technologie waar een patent voor in handen was en niet voor was betaald. In eerste instantie eiste Wi-LAN bijna 150 miljoen dollar, de rechtbank bepaalde dat 85 miljoen de schade voldoende dekte.