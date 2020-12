Google Workspace krijgt meer Microsoft Office-integraties

Google Workspace, het voormalige G Suite, heeft een aantal updates gekregen om het werken met Microsoft Office-toepassingen beter en makkelijker te maken. Dit moet het werken op afstand aantrekkelijker maken.

De verbeterde integratie van Microsoft Office-toepassingen moet de concurrentiepositie van Google Workspace, met Docs, Sheets, Slides en Gmail, voor werknemers op afstand verbeteren ten opzichte van Microsoft 365.

Direct bewerken vanuit Gmail

Een belangrijke update is dat werknemers nu Office-documenten direct vanuit een Gmail-attachment kunnen openen en bewerken. Hierbij blijft het oorspronkelijke Word-formaat intact. Na bewerking kan het document direct vanuit Docs weer in de reply-mail worden teruggestuurd. Eerst het bestand downloaden, vervolgens bewerken en weer als attachment uploaden wordt hiermee voorkomen, aldus Google Workspace.

Voor Excel-sheets die in Sheets worden bewerkt, is er nu een nieuwe marco-conversie toegevoegd. Op deze manier kunnen werknemers macro’s uit Excel-bestanden automatisch overzetten naar Sheets-bestanden.

Overige updates

Daarnaast wordt mixed page orientation-ondersteuning voor Docs, zodat Docs- en Word-bestanden bewerkt kunnen worden in verschillende pagina-weergaven (landschappen). In de loop van volgend jaar krijgt Docs ook de functionaliteit om afbeeldingen in te voegen achter tekst en watermerken.