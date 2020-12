‘Apple werkt aan eigen modems’

Apple lijkt begonnen te zijn aan de ontwikkeling van zijn eigen modems. Hiermee zou het bedrijf niet meer afhankelijk zijn van partijen als Qualcomm of Intel voor zijn netwerkapparatuur.

Johny Srouji, de senior vice president van hardware bij Apple, zou intern de medewerkers van Apple op de hoogte hebben gebracht, schrijft Bloomberg. “Dit jaar zijn we begonnen met de ontwikkeling van ons eerste interne mobiele modem”, heeft hij gezegd. “Langetermijninvesteringen als deze zijn kritiek in het mogelijk maken van onze producten en ervoor te zorgen dat we in de toekomst innovatieve technologieën kunnen blijven maken.”

Intel

Apple heeft in 2019 de Intel-tak voor smartphonemodems overgenomen. Bij die overname was een bedrag van 1 miljard dollar gemoeid. Met behulp van die expertise zou het bedrijf nu zijn eigen hardware ontwikkeld hebben.

Wanneer de modems in de praktijk in apparaten van Apple te vinden zijn, is niet bekend. De nieuwste iPhones maken gebruik van een 5G-modem van Qualcomm, daarvoor koos Apple over het algemeen voor Intel-onderdelen.

M1

Apple maakt al langere tijd eigen chips voor zijn apparatuur. Sinds 2010 verwerkt het bedrijf zijn eigen SoC’s in zijn smartphones en andere mobiele apparaten. Dit jaar heeft het bedrijf de Apple Silicon M1 uitgebracht, voor gebruik in laptops en tablets.

