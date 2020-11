Review: Apple iPhone 12 Pro, super toestel is niet zo ‘pro’

Zoals ieder jaar brengt Apple naast de gewone iPhones ook een Pro-model uit. De Apple iPhone 12 Pro is zonder twijfel een indrukwekkende smartphone en naast de grotere Pro Max de beste telefoon die Apple ooit gemaakt heeft. Of het duurdere Pro-model ook echt beter is voor professionals, valt echter te bezien. Techzine zoekt het uit in deze review.

De iPhone 12-serie heeft voor het eerst vier modellen: de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in ‘normaal’ formaat, de grotere iPhone 12 Pro Max en voor het eerst ook een kleine variant: de iPhone 12 Mini. De iPhone 12 en iPhone 12 Mini bespreken we later, in deze review kijken we naar het basismodel uit de Pro-lijn: de Apple iPhone 12 Pro. Aan de hand van de naam zou je immers verwachten dat zo’n Pro-model geschikter is voor professionals.

Gek genoeg lijkt ‘Pro’ in dit geval vooral luxe te betekenen. De iPhone 12 Pro heeft een luxeren behuizing dan zijn kleine broertje en ook de zoomcamera en LiDAR-sensor zijn vooral luxe-snufjes. Het enige dat de iPhone 12 Pro op professioneel vlak beter doet dan zijn gewone broertje, is dat hij 6GB werkgeheugen heeft. In de iPhone 12 is dat 4GB. Meer dan ooit zijn de basis-iPhone en het Pro-model in essentie erg aan elkaar gewaagd. Heel erg Pro is de iPhone 12 Pro dus niet; voor zakelijk gebruik is het desondanks een geweldige telefoon. In deze review lees je daar alles over.

Belangrijke specificaties

Scherm 6,1″ OLED, 1170×2532 pixels. 60Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Apple A14 Bionic (3,1GHz hexacore, 5nm) Geheugen 6GB RAM, 128/256/512GB opslagruimte Accu 2815mAh, 20W snelladen, 15W draadloos laden Software iOS 14 Camera 12 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoekcamera, 12 megapixel 2x zoom camera. 12 megapixel frontcamera

Luxe design grijpt terug naar vroeger

Waar smartphones de afgelopen tijd steeds vaker een afgerond ontwerp meekregen, grijpt Apple met de iPhone 12-serie terug naar de meer hoekige ontwerptaal van enkele jaren geleden. De iPhone 12 Pro doet met zijn perfect platte voorkant en afgevlakte randen meteen denken aan toestellen als de iPhone 4 en iPhone 5. Daar is overigens niks mis mee: de iPhone 12 Pro ziet er prachtig en ook erg modern uit als je het ons vraagt. Een klein nadeeltje is dat de smartphone wat dikker lijkt dan veel concurrenten, omdat die een aantal millimeters verbergen in de afronding. Opvallend, want in werkelijkheid is de iPhone 12 Pro met zijn 7,4 millimeter juist relatief dun.

Het materiaalgebruik is een van de vlakken waar de iPhone 12 Pro zich van zijn goedkopere broertjes onderscheidt. De rand is van roestvrijstaal, dat een vrij hoog bling-gehalte heeft. Het is even wennen, maar dan vinden we het eigenlijk erg mooi. Een nadeel is dat het hoogglans materiaal erg gevoelig is voor vingerafdrukken. De achterkant van het toestel is gemaakt van mat glas, met een glanzende en vrij opvallende camerabobbel. Apple verkoopt het toestel in grijs, zilver, blauw en goud. Zo is er voor ieder wat wils.

Ook aan de duurzaamheid is gedacht. Net als alle iPhones van de afgelopen jaren is de iPhone 12 Pro IP68 water- en stofdicht. Nieuw is dat het scherm beter beschermd is dankzij het nieuwe Ceramic Shield-glas. Dat betekent dat het glas bedekt is met nanokristallen die extra hard zijn. Apple claimt dat de smartphone daardoor 4x beter bestand is tegen barsten als hij valt. Valtesten van verschillende YouTubers bevestigen dat het glas over het scherm inderdaad erg sterk is. Een mooie vooruitgang die heel wat zorgen kan schelen.

Boven het scherm zit nog steeds een forse notch. Die is natuurlijk vooral nodig om FaceID-gezichtsherkenning mogelijk te maken. Een erg fijne functie waar op designgebied wel iets voor opgeofferd mag worden. Huawei liet echter eerder dit jaar met de P40 Pro zien dat volledige gezichtsherkenning ook in een veel kleiner schermgaatje mogelijk is; het zou mooi zijn geweest als Apple naar een dergelijk systeem was overgestapt. Overigens helpt de grote notch mogelijk ook voor de speakers van de iPhone 12 Pro. Een van de speakers zit op de onderkant, de ander is in de notch verwerkt. Samen brengen ze prachtig stereogeluid voort.

MagSafe komt naar de iPhone

Draadloos opladen konden iPhones al een tijdje; in de iPhone 12-serie gaat Apple en stapje verder. Onder de naam MagSafe is een magnetische ring om de draadloze lader geplaatst, waarmee een soort hybride-oplossing ontstaat. De speciale MagSafe-lader klikt op de achterkant van het toestel vast, waardoor je de iPhone 12 Pro ook terwijl je hem draadloos oplaadt kunt blijven gebruiken. Bovendien hoef je nooit meer moeilijk te doen met de plaatsing van de lader: dankzij de magneetjes zit die altijd meteen goed.

MagSafe kan ook gebruikt worden om accessoires aan de smartphone vast te klikken. Zo kun je een MagSafe-case kopen die je met een losse pasjeshouder kunt uitbreiden, om makkelijk op de telefoon te klikken als je hem nodig hebt. In theorie handig, in de praktijk kunnen we ons voorstellen dat je daarmee iets te makkelijk je pasjes kwijtraakt.

Op zich is de MagSafe-lader een handige extra waarmee Apple ongetwijfeld voorsorteert op een toekomstige iPhone die helemaal geen fysieke poorten meer heeft. Het hele verhaal heeft wel een keerzijde. Apple levert nu, behalve een usb-c naar lightning-kabeltje helemaal geen accessoires meer mee. Geen oordopjes en ook geen laadblokje. Beter voor het milieu en voor veel gebruikers waarschijnlijk geen enkel probleem. Mocht je geen usb c-oplaadblokje of oude lightning-lader in huis hebben, dan moet je dus eerst in een lader investeren voordat je met deze smartphone van ruim 1100 euro aan de slag kunt.

Geweldig scherm is niet erg snel

Het scherm van de iPhone 12 Pro ziet er simpelweg geweldig uit. Het zogenaamde Super Retina XDR OLED scherm is 6,1 inch groot, heeft een resolutie van 1170×2532 pixels en ondersteunt HDR 10. De kleurweergave en de kijkhoek zijn ontzettend mooi en ook de helderheid is dik in orde. Wat dat betreft is het een van de mooiste schermen die je in een smartphone kan krijgen.

Toch heeft het display ook een nadeel. De verversingssnelheid is op 60Hz blijven steken, terwijl eigenlijk alle high-end Androidsmartphones tegenwoordig een 90Hz of zelfs 120Hz-scherm hebben. Die schermen zijn merkbaar vloeiender bij bijvoorbeeld scrollen door teksten, en het is jammer dat je daar bij dit toestel geen gebruik van kan maken.

Nu met 5G

Voor het eerst in een iPhone is de iPhone 12 Pro uitgerust met 5G-ondersteuning. Voorlopig betekent dat vooral dat je goed voorbereid bent op te toekomst, want de 5G-netwerken die nu in Nederland actief zijn bieden nog weinig voordelen tegenover 4G. Toch is het fijn dat je met de nieuwe iPhones gebruik kan maken van de netwerktechnologie, zeker gezien veel mensen relatief lang met hun iPhone doen. De iPhone 12 Pro wordt in Europa geleverd zonder ondersteuning voor de mmWave-band en kan alleen gebruik maken van de lagere 5G-frequenties. Gezien het naar verwachting nog jaren zal duren voordat mmWave 5G in Nederland beschikbaar zal zijn, is dat niet echt een issue.

Die 5G-ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door Apple’s nieuwste chip: de A14 Bionic. Die zorgt er ook voor dat de iPhone 12 Pro een van de snelste telefoons ooit is. Tijdens onze testperiode hebben we nooit een hapering of vertraging opgemerkt en alles werkt razendsnel. En hoewel het werkgeheugen van 6GB niet erg ruim klinkt, betekent het in combinatie met de goede optimalisaties van Apple dat je zelfs wanneer je veel zware software gebruikt nooit tegen geheugenproblemen aan zult lopen.

Voor de batterij geldt hetzelfde. 2815mAh klinkt niet erg ruim, maar de Apple iPhone 12 Pro houdt het er aardig op uit. Opvallend is dat de batterij gekrompen is tegenover de iPhone 11 Pro en de smartphone het ook in de praktijk wat korter uithoudt. Desalniettemin scoort de iPhone 12 Pro qua accuduur voldoende, en komt hij ook met intensief gebruik makkelijk de dag door.

Opladen doet de smartphone op papier relatief traag: de maximale bedrade laadsnelheid ligt op 20 watt en draadloos of via MagSafe kan de iPhone 12 Pro maximaal 15 watt tot zich nemen. Toch doet de smartphone het met een laadtijd van zo’n anderhalf uur niet heel slecht, om de simpele reden dat de batterij ook niet heel groot is.

iOS vernieuwd

Veel iPhone-gebruikers zullen inmiddels aan iOS 14 gewend zijn, maar de iPhone 12-serie is de eerste die met het nieuwe besturingssysteem van Apple uitgebracht wordt. Dat is nogal een verandering: voor het eerst zijn de homescreens van de iPhone in grote mate aanpasbaar. Zo kun je widgets plaatsen op je homescreens en is het mogelijk om applicaties niet meer op het homescreen weer te geven. Dat laatste is mogelijk gemaakt door de nieuw toegevoegde Appbibliotheek, een scherm rechts van het homescreen waar al je applicaties te vinden zijn. Standaard staan die ingedeeld in automatisch gegenereerde mapjes, maar door op de zoekbalk bovenin te klikken kun je ook een alfabetische lijst van al je apps krijgen.

Het geheel maakt de iPhone 12 Pro wat ons betreft een stuk prettiger in gebruik. Door toch wat restricties aan widgets op te leggen heeft Apple een mooi midden gevonden tussen de vrijheid om je scherm zo in te delen als je wilt, en de mooie visuele identiteit van iOS.

Verder is iOS in de basis natuurlijk het fijne en vooral ook veilige besturingssysteem dat we van Apple kennen. Met een nieuwe iPhone ben je gegarandeerd van vele jaren ondersteuning, toegang tot het uitgebreide ecosysteem van Apple, goede integratie met andere Apple-producten en handige diensten als Apple Pay.

Een voordeel van de Apple iPhone 12 Pro tegenover de iPhone 12 is de LiDAR-sensor op de achterkant. Die maakt niet allen betere portretmodus-foto’s in de camera mogelijk, maar biedt ook applicaties een nieuwe tool om te gebruiken. Zo is de ingebouwde meet-applicatie duidelijk accurater dan die van de iPhone 12 of eerdere modellen en biedt de LiDAR-sensor uitgebreide mogelijkheden op AR-gebied.

Camera nog beter

Wie naar de achterkant kijkt denkt misschien dat de iPhone 12 Pro hetzelfde camerasysteem heeft als de iPhone 11 Pro. Puur gezien de lensopstelling en cameraresoluties is dat zo: de iPhone 12 Pro heeft een 12-megapixel hoofdcamera, een 12-megapixel groothoekcamera en een 12-megapixel zoomcamera. De sensor die achter die hoofdcamera ligt is echter vernieuwd en de lens heeft een groter diafragma gekregen.

Dat merk je bij slechtere lichtomstandigheden. Samen met de vernieuwde nachtmodus zorgt het ervoor dat de iPhone 12 Pro bij de top van de markt hoort qua beeldkwaliteit in het donker. Dat de smartphone ook bij goed licht erg mooie plaatjes schiet, mag geen verrassing zijn. Smart HDR is inmiddels in de derde generatie aanbeland en maakt nu nog beter gebruik van machine learning om meerdere foto’s samen te voegen tot één beeld. Al met al zijn de cameraprestaties van de iPhone 12 Pro ontzettend goed.

De aanwezigheid van een groothoek- en zoomcamera is natuurlijk erg fijn, en die laatste is een voordeel van de Apple iPhone 12 Pro tegenover de gewone 12. Dat resultaat inderdaad in betere ingezoomde plaatjes, hoewel je niet moet verwachten dat de zoomfunctie helemaal zonder kwaliteitsverlies is. Vooral bij slecht licht presteert de hoofdcamera een stuk beter dan de zoomcamera, en schakelt de iPhone 12 Pro regelmatig zelfs over naar digitaal ingezoomde foto’s van de hoofdcamera. Ook de groothoekcamera presteert bij slecht licht duidelijk minder.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

2x zoom

In de alinea hierboven hadden we het al even over de nieuwe LiDAR-sensor. Die wordt niet alleen voor de camera gebruikt, maar komt die camera zeker wel ten goede. Bij de portretmodus valt op dat foto’s duidelijk stuk beter zijn uitgesneden dan bij bijvoorbeeld de iPhone 12 die die sensor niet heeft. Ook bij focussen in het donker helpt de sensor. Bovendien is er nu een nacht portretmodus, die voor betere en wat lichtere portretbeelden zorgt als er weinig licht is.

Selfies maakt de iPhone 12 Pro met zijn 12-megapixel frontcamera, die mooie beelden schiet. Wel hebben we meerdere keren wat focusproblemen gehad met de frontcamera, zeker als er meerdere personen in beeld zijn. De filmfunctie van de iPhone 12 Pro is uitstekend. Zowel qua beeld- als geluidskwaliteit scoort deze iPhone beter dan zijn meeste concurrenten.

Conclusie

We zeiden het in het begin van deze review al: de iPhone 12 Pro is voor professioneel gebruik eigenlijk niet veel beter dan zijn goedkopere broertje. Het extra werkgeheugen is fijn als je echt veel zware software draait op je smartphone, maar zelfs daar zal je in de praktijk niet veel van merken. De LiDAR-sensor kan wellicht voor sommige gebruikers een verschil maken, maar voor serieuze meet-toepassingen is de iPhone nog steeds niet precies genoeg en verder is het afwachten welke software de sensor goed gaat gebruiken.

De grote winst van de Apple iPhone 12 Pro tegenover de gewone 12 zit hem vooral in toegevoegde luxe en snufjes. Denk aan de roestvrijstalen behuizing, 2x zoomcamera en uitgebreidere cameramogelijkheden. Daarmee is het prijsverschil van 250 euro niet makkelijk te verantwoorden.

Tegelijk is de hoge prijs van 1159 euro eigenlijk het enige echte nadeel van de iPhone 12 Pro. Goed, we vinden het jammer dat het scherm geen hoge verversingssnelheid heeft en dat de notch nog steeds behoorlijk groot is. Daar houden de nadelen echter wel op. De camera is merkbaar beter, MagSafe is een handige extra, het vernieuwde ontwerp is prachtig. Het Ceramic Shield-scherm is wat ons betreft een schot in de roos en gaat ongetwijfeld voor veel minder gebroken schermpjes zorgen.

De iPhone 12 Pro is kortom een uitstekende smartphone en een goede stap vooruit voor Apple. Ben je op zoek naar een moderne iPhone met net wat extra luxe? Dan is dit toestel zeker de moeite waard. Over het algemeen zouden we je echter aanraden voor de goedkopere iPhone 12 te kiezen. Een review daarover volgt binnenkort op Techzine.