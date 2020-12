Review: Apple iPhone 12 (mini), iPhone-duo blijkt schot in de roos

Voor het eerst heeft Apple niet één, maar twee formaten van zijn basis-iPhone. De Apple iPhone 12 en Apple iPhone 12 mini zijn de twee goedkoopste modellen in de iPhone 12-lijn. Toch bieden ze eigenlijk alles wat je van een high-end smartphone mag verwachten. Daarmee zijn de twee smartphones een schot in de roos. Techzine legt in deze review uit waarom.

Samen met de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max vormt dit duo de iPhone 12-lijn. De iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn bijna hetzelfde en dat is best bijzonder. Het schermformaat is het belangrijkste verschil: de iPhone 12 heeft een 6,1 inch-scherm, de iPhone 12 mini heeft een 5,4 inch-scherm. Dat Apple zo een compacte smartphone levert die qua specificaties niet onderdoet voor zijn grote broer is bijzonder. Zaken als de dubbele camera, extra 5G-antennes, stereospeakers, Face ID en bescherming tegen water nemen allemaal ruimte in. In een grote smartphone is daar ruimte voor. In een klein toestel als de iPhone 12 mini is het lastiger in te passen.

Twee zaken hebben daar beperkt onder geleden: de batterij en het draadloze laadvermogen. Gezien alles wat er nog wel in past valt dat heel erg mee. Android-fabrikanten hebben zich daar nog niet aan durven wagen en dat maakt de iPhone 12 mini meteen de enige echt kleine high-end smartphone. Laten we hopen dat het voorbeeld van Apple dat het wel kan gevolgd wordt, en de markt van compacte smartphones nieuw leven ingeblazen wordt. Aan de praktijk-prestaties van de iPhone 12 mini tegenover zijn grote broer zal het in ieder geval niet liggen, zoals je in deze review kunt lezen.

Belangrijke specificaties

iPhone 12 mini iPhone 12 Body Aluminium frame, glazen voor- en achterkant. IP68 waterbestendig Aluminium frame, glazen voor- en achterkant. IP68 waterbestendig Scherm 5,4″ OLED, 1080×2340 pixels. 60Hz verversingssnelheid 6,1″ OLED, 1170×2532 pixels. 60Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G 5G Processor Apple A14 Bionic (3,1GHz hexacore, 5nm) Apple A14 Bionic (3,1GHz hexacore, 5nm) Geheugen 4GB RAM, 64/128/256GB opslagruimte 4GB RAM, 64/128/256GB opslagruimte Accu 2227mAh, 20W snelladen, 12W draadloos laden 2815mAh, 20W snelladen, 15W draadloos laden Software iOS 14 iOS 14 Camera 12 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoekcamera. 12 megapixel frontcamera 12 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoekcamera. 12 megapixel frontcamera

Steviger ontwerp

De iPhone 12-lijn heeft een vernieuwd ontwerp dat het nodige weg heeft van het ontwerp van de iPhone 4 en iPhone 5. Dat betekent gelukkig niet dat het verouderd overkomt: het hoekige en strakke ontwerp ziet er juist erg modern uit. In plaats van de afgeronde rand die we de afgelopen tijd gewend waren in smartphones, hebben de iPhone 12 en iPhone 12 mini een vlakke aluminium rand die naast het scherm doorloopt. Dat voegt ongeveer een millimeter toe aan de schermranden, maar zorgt er wel voor dat klappen als de telefoon valt niet direct door het glas opgevangen worden.

Dat combineert Apple met een nieuwe glassoort genaamd Ceramic Shield om tot een breekbestendige voorkant te komen. Natuurlijk is het nog steeds niet handig om je smartphone te laten vallen, maar Apple beweert dat het glas 4x minder snel breekt dan bij voorgaande iPhones. Valtesten bevestigen in ieder geval dat het scherm van de iPhone 12 niet snel breekt. Tel daar de IP68-certificering voor waterbestendigheid bij op en deze iPhones zijn bijzonder stevige toestellen.

Het ontwerp van de iPhone 12 en 12 mini heeft eigenlijk maar één nadeel: de notch. Die is behoorlijk groot. Daar krijg je wel Face ID-gezichtsherkenning en behoorlijk goede stereospeakers voor terug, maar tegenover de meeste bijna notchloze concurrenten ziet het er wat verouderd uit. Opvallend is dat de speakers van de iPhone 12 niet beter zijn dan die van de iPhone 12 mini. Ondanks het kleine formaat weet Apple ook uit de iPhone 12 mini vol en ruimtelijk geluid te krijgen.

Nu mét OLED-scherm

Voorop dit iPhone-duo prijkt een prachtig OLED-scherm; een mooie upgrade tegenover het LCD-paneel in de iPhone 11. De iPhone 12 mini heeft een 5,4-inch scherm met een full HD+ resolutie; de iPhone 12 heeft een 6,1-inch scherm waarvan de resolutie iets hoger ligt. Beiden komen ze uit op een pixeldichtheid van ruim 450ppi en daarmee zijn ze lekker scherp.

Beide schermen hebben een uitstekende beeldkwaliteit. Het contrast is zoals we van een OLED-paneel gewend zijn hoog, de kleuren zijn levendig en natuurgetrouw en de witbalans is uitstekend. Het scherm maakt gebruik van True Tone om de witbalans aan te passen aan het omgevingslicht. Vooral als je veel in documenten of webpagina’s met witte achtergronden zit, zorgt dat voor een prettigere kijkervaring.

Eigenlijk heeft het scherm van de iPhone 12 en 12 mini maar één nadeel. De verversingssnelheid ligt op 60Hz, terwijl de meeste concurrenten inmiddels een 90Hz- of 120Hz-scherm hebben. Dat resulteert in een merkbaar minder vloeiende scroll-ervaring. Wie nog nooit een scherm met een hoge verversingssnelheid heeft gebruikt zal het waarschijnlijk niet missen. Toch vinden we het voor een smartphone van ruim 800 euro zeker een gemis.

Uitstekende prestaties

Gelukkig presteren beide smartphones los van die verversingssnelheid uitstekend. De A14 Bionic-chip van Apple die erin ligt is een van de eerste chipsets gemaakt met een 5nm-procedé en misschien wel de snelste smartphonechip van dit moment. Gecombineerd met de goede optimalisaties van iOS levert dat uitmuntende prestaties op.

Het werkgeheugen van de twee iPhones bedraagt 4GB. Dat is niet bijzonder veel, maar wederom zorgen de goede optimalisaties van iOS ervoor dat de smartphones er prima mee werken. Multitasken gaat vlekkeloos, ook wanneer je veel grote bestanden naast elkaar open hebt staan.

Op netwerkvlak ondersteunen de Apple iPhone 12 en iPhone 12 mini zoals het tegenwoordig hoort 5G. De mmWave-band wordt alleen in Amerikaanse modellen ondersteund. Gezien we die de komende jaren niet in Europa verwachten, is dat geen probleem. Alle Europese netwerkbanden zijn op deze iPhones aanwezig en daarmee zit je de komende jaren helemaal goed.

Kleine batterij zit snel weer vol

De grootste angst voor de iPhone 12 mini was dat de kleine batterij het niet lang vol zou houden. Die angst is deels gegrond: de 2227mAh-batterij is niet erg groot en gaat inderdaad minder lang mee dan de 2815mAh-batterij in de iPhone 12. Toch hadden we ook met de iPhone 12 mini geen probleem de dag door te komen met intensief gebruik. De iPhone 12 heeft na een volle werkdag ongeveer nog een derde van zijn batterij over; bij de iPhone 12 mini is dat een procent of twintig. Een duidelijk verschil, maar nog steeds voldoende.

Wel is het goed om je te bedenken dat je bij de kleinere accu van de 12 mini eerder last zult hebben van degradatie van de batterij. Het zou goed kunnen dat de telefoon het binnen twee jaar niet meer de hele dag volhoudt, terwijl je bij de iPhone 12 dat risico minder loopt.

Omdat beide smartphones niet zo’n grote batterij hebben, laden ze ondanks het vrij beperkte laadvermogen van 20W relatief snel op. Draadloop opladen kan via de Qi standaard, of met Apple’s nieuwe MagSafe. Dat is een soort hybride-oplossing tussen draadloos en bedraad laden. Met een magneet klikt de draadloze laadpuck op de achterkant vast, zodat je de smartphones kan blijven gebruiken als ze ‘aan de lader hangen’. Bij de iPhone 12 kan MagSafe met maximaal 15W laden, bij de iPhone 12 mini ligt dat vermogen met 12W gek genoeg iets lager. Overigens kunnen de MagSafe-magneetjes ook gebruikt worden om andere accessoires, zoals een wallet, vast te klikken.

iOS 14 scoort goed

Apple heeft iOS dit jaar behoorlijk vernieuwd, en dat pakt wat ons betreft positief uit. iOS 14 is voorzien van meer aanpassingsmogelijkheden, een Appbibliotheek die ervoor zorgt dat je niet meer al je apps op je homescreen hoeft te hebben en picture-in-picture mogelijkheden. Die laatste zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld een videoconferentie actief in beeld kunt hebben terwijl je iets opzoekt in een mail of document.

Je homescreen kun je nu uitbreiden met widgets, die bijvoorbeeld je aankomende agenda-afspraak of herinneringen weergeven. Die functie kennen we natuurlijk al jaren van Android en het is fijn dat Apple dat nu eindelijk ook mogelijk maakt.

In de basis is iOS natuurlijk nog het veilige en fijne besturingssysteem dat we van Apple kennen. Daarbij is de ondersteuning die Apple biedt een duidelijk voordeel: de iPhone 6s uit 2015 kreeg dit jaar nog een update naar iOS 14. Alles wijst erop dat ook de Apple iPhone 12 en iPhone 12 mini een lang leven beschoren is.

Twee fijne camera’s

De camera’s van de iPhone 12 en iPhone 12 mini scoren ronduit uitstekend. Tegenover de 12 Pro-serie missen de zoomcamera en de LiDAR-sensor. Dat betekent dat ingezoomde foto’s wat minder scherp is, en de portretmodus iets minder precies. Die twee nadelen zal je echter niet vaak tegenkomen, en de twee belangrijkste camera’s zijn intact gebleven. De 12-megapixel hoofdcamera en 12-megapixel groothoekcamera maken beiden prachtige plaatjes.

Apple heeft de beeldverwerking bij weinig licht verbeterd en het diafragma iets vergroot. Daarmee is de kleine achterstand die de vorige generatie iPhones in het donker had weggewerkt. Bij goede lichtomstandigheden scoorden de iPhones natuurlijk al bijzonder goed; daar is niet bijzonder veel aan veranderd. Zowel de Apple iPhone 12 als 12 mini maken consistent mooie plaatjes met natuurlijke kleuren en veel details. De camera’s van de twee toestellen zijn overigens hetzelfde en verschillen ook in de praktijk niet van elkaar.















Foto’s geschoten met de iPhone 12 (eerste rij) en iPhone 12 mini (tweede rij)

De groothoekcamera van de iPhone 12 scoort vanzelfsprekend niet zo goed als de hoofdcamera, maar maakt toch erg mooie foto’s. Ook hier geldt dat de beeldverwerking van Apple bijzonder goed is, wat resulteert in mooie kleuren en een grote dynamische range. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de 12-megapixel frontcamera van de smartphone. De foto’s die daaruit komen zijn qua details niet erg bijzonder, maar de kleuren zijn wel ontzettend goed.

Hoofdcamera

Groothoekcamera

Net als voorgaande jaren scoort de iPhone ook op video-gebied erg goed. Deze iPhones schieten 4K-video’s met een maximale framerate van 60 frames per seconden. Die beelden zijn kleurrijk en stabiel en hebben veel details. Ook de audio die de smartphones opnemen is erg netjes.

Conclusie

Het Apple iPhone 12-duo is de beste keuze voor wie een nieuwe iPhone wil aanschaffen. Tegenover de iPhone 11 zijn vooral het oledscherm en het nieuwe ontwerp grote upgrades. Gecombineerd met de gebruikelijke vernieuwingen als de nieuwe chipset en verbeterde camera, maakt dat de meerprijs van zo’n 250 euro over het model van vorig jaar helemaal goed.

We zijn blij dat Apple dit jaar voor het eerst met een mini-variant op de proppen komt. Hoewel de batterijduur van het model iets minder is, doet hij op grote lijnen eigenlijk niet onder voor de grote iPhone 12. Wie liever met een kleinere smartphone rondloopt, hoeft daardoor voor het eerst in tijden geen concessies meer te doen.

De iPhone 12 kost op dit moment ongeveer 900 euro voor de basisversie, voor de iPhone 12 mini betaal je ruim 750 euro. Dat is veel geld, maar gezien de lange ondersteuning die Apple biedt en het feit dat de smartphones bijna geen steekjes laten vallen zijn ze dat zeker waard. Eigenlijk kent dit duo maar twee kleine nadelen: de verversingssnelheid van het scherm ligt met 60Hz voor hedendaagse begrippen laag, en de notch is nogal groot. Wie daarmee kan leven heeft aan de Apple iPhone 12 of iPhone 12 mini een heerlijke smartphone waar hij lang plezier van zal hebben.