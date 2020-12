Updaten macOS Big Sur 11.1 levert problemen op

Verschillende gebruikers en beheerders die Apple-computers willen upgraden naar macOS Big Sur 11.1 zijn hierbij op problemen gestuit. Het lijkt te gaan op een eenvoudige bug in Mobile Device Management.

Gebruikers krijgen kort in een melding te zien dat een update naar versie 11.1 klaarstaat. Helaas verdwijnt die daarna weer snel, nog voordat de gebruiker er actie op heeft kunnen ondernemen. Ook met het softwareupdate-commando in de Terminal lukt het updaten niet, schrijft Ars Technica.

Versie 11.0.1

Ontwikkelaar Victor Vrantchan denkt de oorzaak van het probleem gevonden te hebben: sommige computers verzoeken versie 11.0.1 van de updateserver in plaats van versie 11.1. Die versie draait meestal op de computers zelf, wat voor verwarring zorgt.

Workaround

In sommige gevallen helpt het om de computers opnieuw op te starten, maar meestal zorgt dat alleen dat de updatemelding weer kort zichtbaar is en weer verdwijnt. Een workaround is het verwijderen van het Mobile Device Managent-profiel, maar dit kan weer andere problemen opleveren.

Patchen wordt lastig

Aangezien de bug voorkomt dat het besturingssysteem geüpdatet kan worden, zou het nog weleens lastig voor Apple kunnen worden om het probleem te patchen. Als het met een nieuwe update niet opgelost kan worden, zou een gebruiker nog kunnen terugvallen op het volledig herinstalleren van macOS, en dan meteen met versie 11.1.

