Google test grotere cache voor betere prestaties in Chrome

Google test of het vergroten van de cache in Chrome prestatieverliezen van een eerdere update kan mitigeren. Bij die update werd om beveiligingsredenen besloten om het cache van verschillende websites te scheiden.

Tot versie 85 van Chrome gebruikte Google één enkele poel voor het opslaan van alle browsercache. Een dergelijke cache versnelt laadtijden door gegevens die al eerder zijn gedownload, vanaf de lokale opslag te kunnen inladen.

Het nadeel van een enkele poel is dat malafide websites kunnen detecteren dat een andere website bepaalde bestanden binnenhaalt. Zo kunnen dergelijke websites bijvoorbeeld detecteren wat er in het postvak in van een gebruiker staat.

Om dit te voorkomen besloot Google om vanaf versie 85 van Chrome alle websites een eigen unieke cache te geven. Hierdoor kunnen websites niet langer zien wat er in de cache van een andere website gebeurt.

Prestatieverlies

Het nadeel van deze aanpak is dat dit gepaard ging met een klein prestatieverlies, aangezien Chrome minder vaak aanspraak kon doen op de cache. In de praktijk bleek dit mee te vallen: de hoeveelheid data die uit de cache werd gehaald daalde van 39,1 naar 37,8 procent.

Om dit prestatieverlies tegen te gaan, experimenteert Google volgens Bleeping Computer nu met het vergroten van de cache. Het bedrijf probeert formaten van 2, 2,5 en 3 keer zo groot als het normaal gesproken is. Het resultaat hiervan moet zijn dat Chrome minder vaak cache moet weggooien om ruimte vrij te maken.

Het is niet duidelijk of en wanneer de verandering in releaseversies verschijnt.

