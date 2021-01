Dell komt met tegenhanger van Surface Pro

Dell heeft een tablet uitgebracht met een standaard aan de achterkant en een toetsenbord in de cover. De Latitude 13 7320 heeft gebruikelijke hardware voor een laptop en draait een volledige versie van Windows.

De 2-in-1 is uitgerust met een 13″-touchscreen met een 3:2-verhouding en een FHD+-resolutie. Daarmee is de het apparaat zeer vergelijkbaar met de tablets die Microsoft aanbiedt in de Surface Pro-lijn.

Specificaties

Verdere specificaties zijn maximaal een elfde generatie Intel Core i7 vPro-processor, samen met 16GB ram en 1TB aan opslag. Varianten met minder snelle processors, minder geheugen en minder opslag zijn ook beschikbaar.

De Latitude 13 7320 heeft een 1080p-webcam en optioneel een infraroodcamera voor ondersteuning voor Windows Hello. Draadloze connectiviteit bestaat uit wifi 6, Bluetooth 5.1 en een optionele 4G-modem. Voor fysieke aansluitingen heeft Dell de tablet uitgerust met twee Thunderbolt 4-poorten en een audiojack. Het scherm is beveiligd met Gorilla Glass DX Touch en kan een maximale helderheid van 500 nits behalen. De accu heeft een capaciteit van 40Wh.

Verkrijgbaarheid

De Dell Latitude 13 7320 is vanaf 13 maart verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 dollar. Hierbij gaat het om het instapmodel. Europrijzen zijn niet bekend en de versie met de hoogste specificaties zal waarschijnlijk veel meer kosten. De toetsenbordcover en een stylus zijn niet inbegrepen in de prijs.

