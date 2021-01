‘Interne communicatie essentieel in tijden van pandemie’

Meerdere managers benadrukken dat interne communicatie essentieel is tijdens de COVID-19-pandemie. Dat dezen zij tijdens de World Gaming Executive Summit (WGES). Drie vrouwen spraken hierover in een online panel dat draaide om de pandemie waarmee de hele wereld momenteel te maken heeft.

Zo vertelde Yevgeniya Golovina, PR- en communicatiemedewerker bij JKR Investment Group, hoe ze met haar neus op de feiten werd gedrukt toen de maatregelen rondom het coronavirus eenmaal hun intrede deden: “Toen de pandemie plaatsvond, begrepen we dat we met onze mensen moesten communiceren, want als investeringsmaatschappij zijn mensen ons belangrijkste bezit. Als je in mensen investeert, krijg je eigenlijk een geweldig rendement.”

Interne communicatie

Om te voorkomen dat interne communicatie niet wordt onderbroken, doet men bij JRK het volgende. “We hebben een initiatief opgezet met de naam Inspiration Breakfast, en we hebben eigenlijk iedereen uitgenodigd om op maandag samen te ontbijten. Gewoon met elkaar kletsen, bijpraten en hun ervaringen door de week delen.”

“We spraken niet veel over werkgerelateerde zaken, omdat onze CEO op dat moment veel vertrouwen in ons had, dus niemand maakte zich echt zorgen of we ons werk echt zouden doen. Wat we wilden doen, is mensen daadwerkelijk ondersteunen en ervoor zorgen dat ze een goed gevoel over zichzelf hebben, dat ze positief zijn over de situatie, ongeacht de negatieve uitkomsten, dat ze duidelijk zijn over de verdeling van het bedrijf en dat ze de zekerheid hebben dat alles goed komt en dat we achter hen staan.”

Zoom

Andere bedrijven pakken interne communicatie anders aan. Zoom blijkt een goede manier te zijn om de communicatie te laten doorgaan. Waar het eerst ietwat chaotische meetings waren, zijn die inmiddels vaak goed georganiseerde meetings die meer lijken op een talkshow, aldus Calvinayre.

Emily Haruko Leeb is Corporate Coach en Consultant. Ze is fan van de benaderingen. “Zelfs als transparantie een uitdaging is, kunnen we erin werken op een manier waarin iedereen net zo betrokken is. Als er een afgestemde visie voor het bedrijf is en al het personeel is ingeschreven en afgestemd op wat die toewijding is, dan kunnen we ons allemaal laten gelden.”

Bedrijven zijn ook veranderd: veel organisaties hebben niet meer een bureau voor iedereen, maar zijn kleiner gegaan. Tegelijkertijd merken veel bedrijven dat die manier van werken goed voor ze werkt.