Surface Pro 7+ biedt nieuwe processor en 4G-connectiviteit

Microsoft heeft zijn nieuwste Surface Pro aangekondigd. Het is een relatief kleine update ten opzichte van de Surface Pro 7 die in 2020 uitkwam. De tablet is specifiek op de zakelijke markt gericht.

Zoals de naam suggereert, zijn er geen grootschalige veranderingen aan de Surface Pro 7+, dus zal onze review van de Surface Pro 7 nog grotendeels van toepassing zijn. Het ontwerp, het scherm en het overgrote deel van de hardware is hetzelfde gebleven.

Nieuwe processors

De belangrijkste verandering is een update naar de 11e generatie Intel-processors. Verder heeft Microsoft optionele ondersteuning voor LTE toegevoegd, waardoor er ook buiten wifibereik verbinding met het internet gemaakt kan worden.

Verwisselbare opslag

Verder heeft Microsoft de ssd verwisselbaar gemaakt. Onder de kickstand kan een klein klepje verwijderd worden waarachter de ssd te vinden is. Dit lijkt echter niet een standaard formaat te zijn, dus het upgraden van de ssd wordt vermoedelijk duurder dan simpelweg een m.2-ssd aanschaffen en die installeren. Microsoft zegt dat er maximaal 1TB beschikbaar is. Overigens is er ook een micro-sd-slot aanwezig, waarmee theoretisch nog 1TB aan opslag kan worden toegevoegd.

Betere accu

Tot slot heeft Microsoft de accu van de Surface Pro 7+ verbeterd. De nieuwe accu heeft een capaciteit van 50,4 Wh en zou tot 15 uur moeten meegaan op een volle lading. De snellader moet de accu in ongeveer een uur weer tot 80 procent kunnen bijladen.

De Surface Pro 7+ kan worden uitgerust met een Intel Core i3, i5 of i7-processor. De i3- en i5-varianten hebben geen ventilator, waardoor ze volledig stil opereren. De i7-versie heeft die ventilator wel om de snellere chip voldoende koel te kunnen houden. Verder kan de tablet met maximaal 32GB ram worden uitgerust.

Verkrijgbaarheid

De Surface Pro 7+ is vanaf deze week verkrijgbaar vanaf 1029 euro voor de versie met alleen wifi en 1329 euro voor de LTE-versie. Een toetsenbord of stylus is daarbij niet inbegrepen.

