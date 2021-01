‘LG wil telefoontak verkopen’

In verschillende media gaan al een tijdje geruchten rond dat LG overweegt zijn verlieslijdende smartphonetak te verkopen. Die geruchten zijn een stuk concreter geworden na een interne e-mail van LG-CEO Kwon Bong-seok.

Als reactie op de geruchten schrijft Kwon in een e-mail aan de werknemers van LG dat er een sobere afweging gemaakt moet worden of het bedrijf doorgaat met de smartphonetak terwijl de concurrentie steeds heviger wordt. De e-mail is in handen van de Korea Times.

Kwon voegt toe dat het welzijn van de werknemers op de eerste plaats staat, onafhankelijk van welke beslissing er uiteindelijk gemaakt wordt. Wat die beslissing uiteindelijk ook wordt, Kwon belooft er transparant over te zijn.

Vingroup

Ondertussen heeft een mogelijke koper zich al laten zien. Het Vietnamese bedrijf Vingroup heeft volgens BusinessKorea het meest aantrekkelijke bod op de smartphonetak van LG gedaan. Vingroup is in veel markten actief en verkoopt sinds 2018 ook smartphones. Dit doet het onder ODM-contract met LG, dus een volledige overname door dit bedrijf is aannemelijk.

Hoe groot het bod is dat Vingroep heeft gedaan, is niet bekend. Mogelijk wil LG niet zijn gehele smartphonetak in één keer verkopen, maar het in delen doen. Vingroup zou voornamelijk interesse hebben in de Amerikaanse tak, waar LG in 2020 nog een marktaandeel van 13 procent wist te behalen.

Krimpend marktaandeel

In Europa hebben de smartphones van LG echter nooit aan weten te slaan. Het marktaandeel in die regio heeft een tijdje rond de 5 procent geschommeld, maar daalt inmiddels al jarenlang. In 2020 is het marktaandeel van LG in de smartphonemarkt niet boven de 2 procent gekomen. De volledige smartphonetak van LG lijdt al sinds 2015 verlies. Dat was het laatste jaar de LG een Nexus-smarphone maakte.

Tip: LG V40 ThinQ review: mosterd na de maaltijd