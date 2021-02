‘Smartphoneverkopen nemen in 2021 flink toe’

De verkoop van smartphones gaat in 2021 weer volledig terugkrabbelen uit de dip waar de markt in 2020 doorheen ging. In totaal zouden er anderhalf miljard nieuwe toestellen verkocht worden.

Dit schrijft Gartner in een rapport over de smartphonemarkt. Volgens het onderzoekbureau zorgde de coronacrisis en de nog kleine beschikbaarheid van 5G-telefoons dat consumenten de aanschaf van een nieuw toestel hebben uitgesteld. Een groot deel van deze mensen kopen volgens Gartner in 2021 alsnog een nieuwe telefoon.

In 2020 is de verkoop van smartphones met 10,5 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Gartner verwacht dat die dit jaar weer met 11,4 procent bijtrekken. Doordat er steeds meer betaalbare telefoons met 5G uitkomen, denkt Gartner dat deze een steeds grotere rol in de verkoop gaan spelen, met 539 miljoen verkochte 5G-toestellen in 2021.

Sterke groei in West-Europa verwacht

Vooral in de West-Europese, Latijns-Amerikaanse en ontwikkelde Oost-Aziatische markten is een sterke groei verwacht. Waar het adviesbureau die verwachting op baseert, is niet geheel duidelijk. Tim Cook wees echter onlangs dezelfde gebieden aan als plaatsen waar de uitrol van 5G nu nog flink achterloopt. Vermoedelijk wachten daar veel consumenten op het juiste moment om te upgraden naar 5G.

Computers en tablets juist erg populair

De in 2020 teruggevallen markt van smartphones is een opvallende tegenstelling ten opzichte van andere technologieën die het juist wel goed deden. Vaste computers en tablets waren juist mateloos populair, vooral omdat veel mensen thuis moesten werken en daarvoor apparaten nodig hadden. Scholen schaften vooral veel Chromebooks en tablets aan voor studenten.

