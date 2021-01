Apple-CEO: ‘Europa loopt achter in 5G-uitrol’

In de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Apple-CEO Tim Cook zijn visie gedeeld over de wereldwijde beschikbaarheid van 5G. Daarin vertelt hij dat Europa op dat gebied flink achterligt op China, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Cook vertelt dat de nieuwe iPhone 12 vooral in China een enorm succes is gebleken. Volgens hem komt dit doordat China al een uitgebreid 5G-netwerk heeft en Chinese consumenten daarom reikhalzend uitkeken naar een iPhone met 5G-ondersteuning.

Lappendeken

Over Europa vertelt Cook dat het 5G-netwerk nog lang niet zo goed als dat in China, zelfs niet zo goed als dat in de Verenigde Staten. Hij beschrijft de wereldwijde beschikbaarheid van 5G daarom als een lappendeken.

“Er zijn plaatsen op de wereld waar de dekking erg goed is, maar er zijn ook landen waar slechts in delen 5G-dekking is. En dan zijn er nog plaatsen waar dat nog niet echt is begonnen. Latijns-Amerika zit daar nog dichter bij. Daar is voor ons nog veel te winnen. En ik denk dat Europa ook de meeste groei nog voor ons ligt”, vertelt Cook in de presentatie.

iPhone 12

Apple heeft afgelopen najaar zijn eerste telefoon met 5G-ondersteuning uitgebracht: de iPhone 12. Het toestel heeft een ontwerp dat doet denken aan de iPhone 4 en iPhone 5, maar dan met een scherm dat vrijwel de volledige voorkant van het toestel beslaat. Naast 5G is een andere vernieuwing de terugkeer van MagSafe. Bij de iPhone 12 bestaat dit uit een techniek die de telefoon met magneten zo goed mogelijk uitlijnt met een draadloze oplader.

5G in Nederland en België

In Nederland is de uitrol van 5G inmiddels aardig op gang gekomen. Alle drie de grote providers (T-Mobile, KPN en Vodafone) hebben al een groot deel van het land voorzien van 5G-dekking. In België gaat de ontwikkeling echter minder hard. Enkele providers hebben hun eerste zenders aangezet, maar doen dit op basis van een tijdelijke licentie. Pas eind dit jaar of begin 2022 wordt er in het land een frequentieveiling voor 5G gehouden.

