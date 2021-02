Eerste preview Android 12 beschikbaar

Google heeft de eerste preview van Android 12 beschikbaar gemaakt. De nieuwe versie biedt meer privacyfeatures en verbeterde ondersteuning voor moderne video- en fotoformaten.

De techreus bespreekt de nieuwe Android-versie in een blogpost. Daarin gaat het bedrijf vooral in op de nieuwe privacymogelijkheden in Android 12. Hier merken gebruikers in de praktijk weinig van, maar voor ontwikkelaars is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze nieuwe wijzigingen.

HEVC en AVIF

Waar gebruikers wel wat van merken is de verbeterde ondersteuning voor HEVC-video’s. Dit videoformaat wordt door steeds meer camera’s gebruikt, vanwege de efficiëntere compressietechnieken ten opzichte van oudere formaten. Helaas hebben nog niet alle apps ondersteuning voor dit nieuwe videoformaat ingebouwd, dus komt Google met een functie om dergelijke video’s te transcoden. Ontwikkelaars van apps kunnen de optie gebruiken om automatisch geïmporteerde HEVC-video’s om te zetten naar een formaat waar de app wel mee overweg kan.

Naast verbeterde ondersteuning voor HEVC-video’s, heeft Google ook aan de ondersteuning van het AV1-afbeeldingformaat (AVIF) gewerkt. Dit formaat, wat met Android 12 standaard wordt ondersteund, biedt veel efficiëntere compressie dan de veelgebruikte jpeg-standaard. Als voorbeeld toont Google onderstaande twee foto’s, de linker tot 18,2kB gecomprimeerd met AVIF en de rechter tot 20,7kB met JPEG:

18,2kB AVIF

20,7kB JPEG

Notificaties en services

Google schrijft ook over een aangepaste gebruikersinterface voor notificaties. Het bedrijf vertelt dat het ontwerp er moderner uit komt te zien, maar geeft hierover geen details. Ook claimt Google dat de transities en animaties er soepeler uit gaan zien en komt het bedrijf met maatregelen om apps sneller te laten laden bij het aanklikken van een notificatie.

Verdere wijzigingen in Android 12 zijn veranderingen aan de manier waarop het besturingssysteem omgaat met foreground services. Android gaat vanaf nu voorkomen dat dergelijke services vanaf de achtergrond worden gestart. Als alternatief krijgt het besturingssysteem meer mogelijkheden om processen op de achtergrond af te handelen, onafhankelijk van beperkingen van bijvoorbeeld batterijbeheer. Ook worden notificaties van foreground services pas na 10 seconden vertoond, zodat gebruikers niet worden afgeleid door korte processen.

Beschikbaarheid

De preview van Android 12 is vanaf nu beschikbaar om te downloaden op Pixel-telefoons. Deze previewversie is echter voornamelijk bedoeld om ontwikkelaars de kans te geven om hun apps op het nieuwe systeem te testen. De definitieve versie van het besturingssysteem komt vermoedelijk pas in de zomer beschikbaar voor consumenten. In veel gevallen duurt het daarna nog maanden voordat de meeste smartphonefabrikanten de update beschikbaar maken voor hun toestellen.

