Android 12 maakt andere app stores gebruiken eenvoudiger

Android 12 biedt meer mogelijkheden om andere app stores te installeren en gebruiken. Door meerdere alternatieve app stores makkelijker te kunnen gebruiken, wordt dat speelveld mogelijk wat meer divers

Dat is positief want de appwinkels van Google en Apple liggen al enige tijd onder vuur. Ze zouden teveel een voorkeur tonen voor apps die van Google of Apple zelf zijn. En: door een andere app store te gebruiken houden ontwikkelaars de inkomsten grotendeels zelf, in plaats van dat er dertig procent gaat naar Google.

Android 12

Google laat weten dat het terugkoppeling heeft gekregen van ontwikkelaars over het gebruik van de appwinkel. De gebruikerservaring moet beter kunnen. Vandaar dat het in de nieuwe versie van besturingssysteem Android mogelijk is om makkelijker andere appwinkels te installeren. Er moet echter nog steeds een bepaalde mate van veiligheid worden gegarandeerd, zo schrijft TheNextWeb.

Het is op dit moment nog niet officieel binnen Android 12 beschikbaar, want het wordt nog getest. Bovendien duurt het nog even voordat we Android 12 op de meeste toestellen tegenkomen.

Google

Het lijkt erop dat Google het dus makkelijker gaat maken om juist niet voor de Google-appwinkel te kiezen. Tegelijkertijd is het bedrijf niet te zachtaardig voor de ontwikkelaars. Het is nog steeds voornemens om die 30 procent die het wil hebben voor inkomsten gegenereerd via of door de Play Store te blijven innen.