Nieuwe all-in-one Office-app voor iPad verschenen

Microsoft heeft een nieuwe all-in-one app gemaakt voor iPad. Het gaat om een vernieuwde Office-app die een combinatie vormt van Excel, Word, PowerPoint en specifieke mogelijkheden voor mobiel. Denk bijvoorbeeld aan een PDF-reader.

De Office app is er al voor iPhones en Android-telefoons, maar komt er nu ook voor iPad. De iPhone-app werkte ook wel op iPad, maar was er niet ideaal voor. Nu is er iets gevonden dat wel perfect werkt op de tablet van Apple. De app zorgt ervoor dat je full-screen Office kunt gebruiken en kunt multitasken, waar iPad sowieso goed in is.

Office-app voor iPad

Wil je liever gebruikmaken van de losse programma’s Word, Excel of PowerPoint, dan kan dat. Die apps zijn gewoon te vinden in de App Store van iPad. Het is onbekend of de losse apps zullen verdwijnen: vooralsnog lijkt dit niet het geval. Toch heeft die all-in-one Office-app wel zo zijn voordelen: bijvoorbeeld het Actions-gedeelte. Hierin kun je quick-actions inschakelen om snel bestanden tussen apparaten over te dragen, snel afbeeldingen naar tabellen te converteren, een PDF te ondertekenen, QR-codes te scannen of meer.

Bestanden die je hiervoor kunt gebruiken moeten op je iPad staan, of in de cloud via OneDrive of iCloud. De all-in-one-app is gratis te downloaden, maar je moet wel een Microsoft 365-abonnement hebben om er ook daadwerkelijk gebruik van te maken. Het is in ieder geval een welkome toevoeging aan iPad, die tijdens deze pandemie sowieso veel beter is klaargestoomd voor thuiswerken. Apple heeft zich de laatste jaren onder andere beziggehouden met iPadOS, een specifiek iPad-besturingssysteem dat geoptimaliseerd is voor het tabletscherm.

Nieuwe iPad Pro

Daarnaast wordt er nieuwe hardware verwacht. Zo zou er ergens in de komende maanden een aankondiging moeten zijn van een nieuwe iPad Pro, schrijft ArsTechnica. Wanneer precies, dat is nog afwachten.