‘Apple passeert Samsung als grootste smartphoneleverancier’

Apple heeft eind 2020 voor het eerst in vijf jaar weer eens Samsung als grootste smartphoneleverancier gepasseerd. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de marktonderzoeker Gartner naar de mondiale smartphoneverkoop.

Uit het onderzoek blijkt dat Apple in het vierde en laatste kwartaal van 2020 de nummer 1-positie op de wereldwijde smartphonemarkt heeft overgenomen van Samsung. Dit is voor het eerst sinds 2016. De belangrijkste reden voor deze groei is, volgens de marktexperts, de introductie van het eerste 5G-toestel van Apple geweest; de iPhone 12. Het marktaandeel van Apple stond eind 2020 op 20,8 procent, terwijl Samsung op een aandeel van 16,2 procent uitkomt. Als derde eindigde in Q4 2020 de Chinese fabrikant Xiaomi.

5G-smartphones worden interessant

De komst van 5G-smartphones met uitgebreide camera-features in het laatste kwartaal van 2020 zorgde ervoor dat de tegenvallende smartphoneverkoop in het afgelopen jaar weer omhoog krabbelde. Meer mensen zagen dit als een aanleiding om hun smartphone te vervangen met een nieuw exemplaar.

Totale jaarcijfers over 2020

Wanneer naar de totale jaarcijfers over 2020 wordt gekeken, dan is Samsung, ondanks een verminderde verkoop, nog steeds de grootste smartphoneverkoper ter wereld. Apple kwam, ondanks de nummer 1-positie in Q4 2020, uit op de tweede plaats. Huawei komt op de derde plaats, maar noteerde een zeer sterke terugval in smartphoneverkopen. Andere Chinese fabrikanten als Xiaomi en OPPO noteerden juist een sterke groei in het afgelopen jaar.