Review: Huawei MateBook X Pro 2020, MacBook voor Windows-liefhebbers

Huawei heeft het in de smartphonemarkt erg moeilijk op het moment, maar timmert met zijn laptops flink aan de weg. De Huawei MateBook X Pro is het beste model dat Huawei op het moment te bieden heeft. Erg origineel is deze Windows-laptop niet; erg aantrekkelijk juist wel. In deze review lees je er alles over.

De Huawei MateBook X Pro 2020 is volledig ingericht om onderweg optimaal productief te zijn. Het ontwerp is extreem draagbaar, met een gewicht van 1,3 kilo en ontzettend kleine schermranden. Hardwarematig mist het apparaat bovendien niks: hij heeft een tiende generatie Core i5- of Core i7-processor en optioneel een extra grafische kaart. Alle varianten van de MateBook X pro hebben een 3K-touchscreen en behoorlijk veel RAM en opslagruimte.

Super draagbaar, niet erg origineel

Het ontwerp van Apple’s MacBooks staat al jaren bekend als een van de beste designs in de laptopwereld. De apparaten zijn met hun aluminium unibody stevig en goed afgewerkt en passen bovendien krachtige componenten in een kleine behuizing. Onder het motto beter goed gejat dan slecht bedacht zijn al die eigenschappen één op één te kopiëren naar de Huawei MateBook X Pro. Natuurlijk zijn er meer laptops die iets van elkaar weg hebben, maar de gelijkenis tussen de MateBook en de MacBook is wel erg opvallend. Het enige bijzondere aan het ontwerp is de kleur van ons reviewmodel: Emerald Green. Een erg geslaagde kleur wat ons betreft, maar helaas heeft Huawei besloten om de MateBook X Pro alleen in het grijs te verkopen in Nederland.

Los van het feit dat dat niet erg origineel is, is daar overigens niks mis mee. De MateBook X Pro ziet er mooi uit, is opvallend dun en licht en is uitstekend afgewerkt. Bovendien weet Huawei de concurrent uit Amerika op één vlak zelfs te overtreffen. Door de minuscule schermranden ziet de Huawei MateBook X Pro er niet alleen een stuk moderner uit, maar past er ook een 13,9-inch scherm in een behuizing die praktisch even groot is als die van de 13,3 inch MacBook Pro.

Prettige bediening, voldoende opties

Het toetsenbord van de MateBook X Pro neemt net niet de hele breedte van de laptop in om plaats te maken voor twee speakers. Het is groot genoeg en typt aardig, maar het toetsenbord behoort niet tot de top van de markt. Net boven het toetsenbord zit een vingerafdrukscanner die prettig werkt. De trackpad scoort – mits je de instellingen een beetje tweakt – wat beter. Hij is groot genoeg, ondersteunt multitouch en werkt fijn. Hij staat alleen standaard wat te gevoelig afgesteld, waardoor er nog weleens dingen op het scherm gebeuren die niet de bedoeling zijn. Gelukkig is dat eenvoudig op te lossen.

De aansluitingsmogelijkheden van deze laptop zijn aardig, maar daar blijft het bij. Links zitten twee USB-C poorten en een audiojack, rechts zit een USB-A poort. Ruimte voor een geheugenkaart ontbreekt helaas, en ook een extra USB-A poort was geen overbodige luxe geweest.

Niet voor videoconferenties

Om de MateBook X Pro zo klein te maken zijn een aantal offers gebracht, die deze laptop niet zo geschikt maken voor videoconferenties. De belangrijkste is de webcam: die paste niet meer in de bezel boven het scherm en is daarom naar het toetsenbord verplaatst. Met het oog op mogelijke privacy-issues is die pop-up selfiecamera in het toetsenbord erg handig; functioneel helaas niet zo. De hoek waaronder je in een Teams-meeting in beeld gebracht wordt is nogal raar. Mocht je ondertussen typen, dan wordt een deel van het beeld bovendien door je handen geblokkeerd.

Een tweede onderdeel dat waarschijnlijk wegens ruimtegebrek niet zo goed is, is de speaker. De Huawei MateBook X Pro heeft weliswaar netjes stereospeakers; ze klinken nogal schel. Bovendien kraakt de speaker soms een beetje. Mocht je dus een keer in een videocall zitten en geen koptelefoon bij je hebben, dan klinken je collega’s niet erg goed.

3:2-display kent voor- en nadelen

De Huawei MateBook X Pro komt op displaygebied in één smaak: een aanraakgevoelig 13,9-inch IPS-paneel met een resolutie van 3000×2000 pixels. Een beeldverhouding van 3:2, dus. Dat is erg fijn voor wie veel met tekstdocumenten of mails werkt: die komen wat beter tot hun recht op het hogere scherm. Daar staat tegenover dat twee vensters naast elkaar zetten aan de krappe kant is op het scherm. Wie veel multitaskt zit dus juist minder goed bij deze laptop.

Kwalitatief is het scherm van de MateBook X Pro goed, maar niet meer dan dat. De afstelling van het scherm is wat te koel en het contrast is niet heel hoog. Huawei zegt dat het scherm 100% van de sRGB-kleurruimte ondersteunt; over DCI-P3 rept Huawei geen woord. Wie veel grafisch werk doet op zijn laptop moet dus niet bij deze MateBook X Pro zijn, maar voor productiviteitstaken is het display ruim voldoende.

Standaard goed uitgerust

Er zijn twee varianten van de Huawei MateBook X Pro verkrijgbaar: een versie met een 10e generatie Core i5-processor, GeForce MX250 GPU, 512GB SSD en 16GB RAM voor 1499 euro en een versie met 10e generatie Core i7-processor, GeForce MX250 GPU, 1TB SSD en 16GB RAM voor 1999 euro. Ondanks de kleine behuizing produceert het apparaat niet bovenmatig veel warmte en hebben we ook geen last gehad van overdreven CPU throttling. Bij zware belasting gaat de fan behoorlijk tekeer, maar die is gelukkig relatief stil.

Ook hier wordt de focus van de MateBook X Pro duidelijk. Wie veel grafisch werk doet, zal een laptop met een sterkere GPU nodig hebben. Maar professionals die vooral met documenten of code werken, komen met de MateBook X Pro beslagen ten ijs. De processor is goed en de opslagruimte standaard erg ruim.

De accu van de MateBook X Pro meet 56Wh en is volgens Huawei genoeg voor 15 uur ‘normaal werken’. Wat dat betekent vertelt de fabrikant ons niet, en in de praktijk is dat getal ook niet erg realistisch. Maar de werkdag kom je wel door op de MateBook X Pro, en daarmee scoort de batterij gewoon goed.

Nut Huawei Share blijft beperkt

Huawei heeft een aantal eigen stukjes software bovenop Windows gelegd. In theorie één van de handigsten daarvan is Huawei Share. Een dienst die moeiteloos je telefoon met de laptop koppelt nadat je het toestel tegen de NFC-sticker onder het toetsenbord houdt. Zo kun je foto’s eenvoudig overzetten, maar ook bijvoorbeeld het hele scherm van je smartphone op de laptop projecteren. Het werkt opvallend goed.

Toch heb je er helaas weinig aan: de dienst werkt alleen met Huawei- en Honor-smartphones. Zoals we in onze review van de P40 Pro concludeerden, kun je die toestellen beter links laten liggen vanwege de zwaar gehandicapte Android-software. De smartphones van Huawei, en daarmee de gebruiksmogelijkheden van Huawei Share, worden dan ook steeds schaarser.

Overigens is Huawei Share niet de enige handige toevoeging die Huawei aan Windows heeft gedaan. In de zogenaamde PC Manager kun je eenvoudig een uitgebreid kladblok bijhouden, heb je een overzicht van de documenten die je recent geopend hebt en kun je bijvoorbeeld statistieken van de CPU zien.

Een nadeel voor zakelijke klanten is dat de Huawei MateBook X Pro alleen met Windows 10 Home geleverd wordt. Handmatig een Windows 10 Pro-licentie aanschaffen en installeren is natuurlijk een optie, maar ideaal is deze oplossing voor grootschalige uitrol binnen bedrijven niet.

Conclusie

De Huawei MateBook X Pro is klein, heeft een prima batterijduur en goede hardware. Hoewel het een stap te ver gaat om dit een MacBook met Windows te noemen, zijn de gelijkenissen duidelijk aanwezig. Dat is in onze ogen overigens positief: Huawei weet wel de sexy hardware van de MacBook te evenaren met deze Windows-laptop.

Inhoudelijk is het duidelijk dat Huawei de MateBook X Pro focust op productiviteitstaken. Het 3:2-scherm leent zich uitstekend voor het lezen en schrijven van documenten en de prestaties en opslag zijn dik in orde. Zijn grafische toepassingen een groot deel van je werkzaamheden? Dan komt de laptop wat tekort. De schermkwaliteit is niet optimaal en hoewel de GeForce MX250 GPU een upgrade is boven de onboard graphics van de Core i7-chip, haalt hij het niet bij een echt krachtige laptop GPU.