OpenAI brengt eerst GPT-4.1 uit, daarna GPT-5.0

OpenAI werkt opnieuw aan een model, naar verluidt GPT-4.1 genoemd. Het is een opvolger van GPT-4o. Het model verschijnt waarschijnlijk eerder dan GPT-5.0.

The Verge meldde onlangs dat OpenAI van plan is om GPT-4.1 te lanceren. Dit is een upgrade van het bestaande GPT-4o-model. Het medium stelde op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen van het bedrijf, dat OpenAI bijna klaar is om een aantal nieuwe AI-modellen te onthullen. Een van die nieuwe AI-modellen brengt het bedrijf dan volgens informanten uit onder de naam GPT-4.1. Het betreft daarbij volgens de genoemde bronnen in feite een herbewerkte versie van OpenAI’s multimodale GPT-4o-model.

OpenAI test meerdere modelvarianten

Inmiddels zijn er, volgens BleepingComputer, meer aanwijzingen die erop duiden dat dit opgefriste model er inderdaad aankomt. Zoals opgemerkt door AI-onderzoeker Tibor Blaho, test OpenAI al modelvarianten voor o3, o4-mini en GPT-4.1 (inclusief nano- en mini-varianten) op het OpenAI API-platform. Dit maakt duidelijk dat GPT-4.1 daadwerkelijk bestaat, maar het lijkt geen opvolger te zijn van GPT-4.5.

Dat zou volgens de AI-onderzoeker betekenen dat GPT-4.1 een opvolger is van GPT-4o. En daarmee dus van de multimodale variant. GPT-4.5 daarentegen richt zich, zo neemt men aan, meer op creativiteit en het leveren van betere antwoorden.

GPT-4 helemaal opnieuw trainen

In een video van OpenAI getiteld Pre-Training GPT-4.5, liet oprichter en CEO Sam Altman doorschemeren dat OpenAI een team heeft dat GPT-4 helemaal opnieuw wil trainen met nieuwe trainingsgegevens en systemen. Hij stelde in de video de vraag, dat als iedereen binnen de OpenAI-organisatie elke medewerker kon kiezen, wat dan het kleinste team binnen OpenAI zou zijn dat vGPT-4 helemaal opnieuw zou kunnen trainen, met alles wat het bedrijf weet en heeft? En wel zo dat alle systemen werken?

Los daarvan is al langer duidelijk dat GPT-5 voorlopig niet op de markt komt. OpenAI richt zich nu op o3, o4-mini, o4-mini-high en GPT-4.1 (inclusief nano- en mini-varianten).