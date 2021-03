Samsung onthult stevige Galaxy XCover 5

Samsung heeft zijn nieuwste verstevigde smartphone aangekondigd. De Galaxy XCover 5 is gebouwd om onzorgvuldig gebruik te kunnen weerstaan en beschikt over hardware die vergelijkbaar is met toestellen in de middenklasse.

Details over de XCover 5 zijn terug te vinden in een persbericht van Samsung. Samsung claimt dat het toestel is ontworpen om een val van 1,5 meter te kunnen overleven. Verder heeft het toestel een IP68-certificatie, wat betekent dat hij een half uur lang een meter onder water gehouden kan worden. Een andere unieke eigenschap is dat hij volgens Samsung ook nog goed te gebruiken is met handschoenen aan.

XCover Key

Naast de gebruikelijke knoppen voor power en volume is de XCover 5 uitgerust met een opvallende extra knop aan de zijkant, genaamd de XCover Key. Deze knop kan vrijuit door de gebruiker worden ingesteld. Hij kan bijvoorbeeld gebruikt worden om push-to-talk te activeren in Microsoft Teams om het toestel als walkie talkie te gebruiken. Andere voorbeelden die Samsung noemt zijn het activeren van de zaklamp, het plaatsen van een noodoproep of het besturen van een navigatieapplicatie.

Specificaties

Verdere specificaties van de XCover zijn niet uitzonderlijk. Het toestel draait op een Exynos 850-processor, aangevuld met 4GB ram en 64GB aan opslagcapaciteit. De vervangbare accu heeft een capaciteit van 3000mAh en opladen kan zowel via usb-c als met de twee pogopins onderaan het toestel. NFC-communicatie is ook beschikbaar. Het scherm heeft een diagonaal van 5,3 inch en een resolutie van 720×1480 pixels. Achterop het toestel is een 16-megapixelcamera te vinden en de camera voorop heeft een resolutie van 5 megapixels.

Verkrijgbaarheid

De Samsung Galaxy XCover 5 is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 289 euro. Techzine schreef afgelopen jaar een recensie over het broertje van de Xcover 5, namelijk de XCover Pro. De recensie is hieronder terug te lezen.

Tip: Review: Samsung Galaxy XCover Pro – voor werk in uitvoering