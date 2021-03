Microsoft Edge krijgt meer functionaliteit voor tabbladen en Bing

Microsoft is hard bezig om zijn Edge-browser verder door te ontwikkelen. Recent maakte de techgigant voor Stable-versie 89 nieuwe functionaliteit bekend, zoals Vertical Tabs, Sleeping Tabs, History Hub en Startup Boost. Ook krijgt zoekmachine Bing meer eigenschappen.

Eindgebruikers van de Microsoft Edge-browser kunnen straks in de laatste versie weer nieuwe functionaliteit verwachten, zo maakt de techgigant bekend. Functionaliteit die zich nu nog in het Beta insider channel bevindt, wordt binnenkort uitgerold naar de Stable-versie. Deze versie zien eindgebruikers als zij de nieuwste versie installeren.

Diverse opties voor tabbladen

In de laatste Stable-versie van Edge, nummer 89, krijgen eindgebruikers met Vertical Tabs de mogelijkheid openstaande tabbladen van de gangbare horizontale positie naar een verticale positie links in het browserscherm te verschuiven. Hierdoor kan de beschikbare schermruimte beter worden gebruikt, zo is de gedachte.

Een tweede update zijn zogenoemde Sleeping Tabs. De ‘tab freezing’ Chromium-functionaliteit brengt openstaande tabs na een bepaalde periode zonder interactie ‘in slaap’. Deze tabs zijn dan op de achtergrond niet meer actief en worden ‘versluierd’ weergegeven in de browser. De timeout-periode kan door de gebruiker worden ingesteld, maar Microsoft Edge gebruikt ook heuristische informatie om te detecteren of dit wel handig is. Denk daarbij aan openstaande tabs die muziek streamen op de achtergrond.

Met een klik op de tab kan deze weer worden ‘ontwaakt’. Het handmatig, met een right-click, doen slapen of ontwaken van een tabblad is niet mogelijk. Alleen de browser zelf kan dit na een lange inactieve periode doen.

De update History Hub maakt het mogelijk om de browsegeschiedenis als een drop-down menu te laten zien in plaats van een complete pagina. Ook beschikt deze functionaliteit over de mogelijkheid om de browsegeschiedenis permanent in de browse-omgeving te laten zien. Hierdoor hoeft niet meer apart naar de geschiedenis te worden geklikt en kan sneller worden gezocht in vorige pagina’s.

Startup Boost opent Edge sneller

Daarnaast wordt nu ook de feature Startup Boost in Edge geintegreerd. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om bij het sluiten van de browser niet alle openstaande processen te stoppen. De functionaliteit zorgt ervoor dat een minimale set aan processen openblijft en blijft draaien. Deze processen die dus continu draaien binnen de browser helpen onder meer het verminderen van de opstarttijd van Microsoft Edge. Denk daarbij aan het opstarten van Edge via het icoon of door vanuit hyperlinks uit andere applicaties.

De achtergrondprocessen zouden weinig invloed hebben op CPU- en geheugengebruik. In de Edge Stable 89-versie is deze functionaliteit standaard aangezet, maar gebruikers kunnen deze zelf uitschakelen.

Verder heeft ook de zoekmachine Bing flink extra functionaliteit gekregen. Microsoft ziet deze verbeteringen als integraal onderdeel van de Edge-browser. Zo toont de zoekfunctie onder meer sneller lokale zoekresultaten en worden zoekopdrachten op basis van contextuele eigenschappen aangepast. Zo kan sneller de gevraagde informatie worden gevonden. Zoekopdrachten voor onderwijs tonen nu de resultaten in de stijl van infographics. Dit in plaats van enorme lappen dichte tekst. Hierdoor is de gevraagde informatie makkelijker te begrijpen.

Tip: Microsoft Edge laat je weten of je wachtwoord op straat ligt