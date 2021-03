Intel kondigt nieuwe generatie desktopprocessors op 14nm aan

Intel heeft zijn Rocket Lake-S-desktopprocessors onthuld. Voor het eerst sinds 2015 brengt Intel daarmee een nieuwe processorarchitectuur naar de desktop. De chips worden echter nog wel op 14 nanometer gebakken.

Het gaat om een serie nieuwe processors in de i5, i7 en i9-reeksen. Net als bij de vorige generatie zijn dit respectievelijk processors met 6, 8 en ook 8 cores, allemaal met hyperthreading. De i9’s hebben twee cores minder dan hun voorgangers, maar volgens Intel wordt dit gecompenseerd door hogere kloksnelheden en ipc. Er zijn ook enkele nieuwe Celeron-, Pentium- en i3-processors aangekondigd, maar die zijn allemaal nog gebaseerd op de oudere Skylake-architectuur.

De drie belangrijkste modellen van elke reeks zijn de Core i5-11600, Core i7-11700 en Core i9-11900. Van alle drie de modellen zijn ook varianten beschikbaar die overklokbaar zijn, geen igpu hebben of een lagere tdp hebben. Deze eigenschappen worden respectievelijk met een K, F en T achter het typenummer aangegeven. Al deze processors hebben varianten met een maximale turbosnelheid van 5,3GHz. Er zijn ook twee i5-versies met een lagere kloksnelheid, de i5-11500 en i5-11400.

Onvoldoende capaciteit op 10 nanometer?

Dat de chips nog steeds op 14 nanometer worden geproduceerd, is opvallend. De Sunny Cove-architectuur was eigenlijk bedoeld voor 10 nanometer, maar Intel heeft hem aangepast om toch te kunnen werken op 14 nanometer, onder de naam Cypress Cove. Volgens Intel is deze stap gezet om hogere kloksnelheden te kunnen behalen, maar vermoedelijk heeft het meer te maken met aanhoudende problemen met de productie van 10-nanometerwafers. De nieuwste serverprocessors en laptopprocessors van Intel worden wel op de Sunny Cove-10nm-architectuur gemaakt.

Sneller dan vorige generatie, ook meer stroomverbruik

Intel claimt dat de nieuwe architectuur een ipc-verbetering van 19 procent met zich meebrengt ten opzichte van Skylake. Anandtech is echter al vervroegd aan een i7-11700K gekomen en uit tests blijkt dat alhoewel de nieuwe chips wel degelijk sneller zijn dan hun voorgangers, lijkt die winst echter slechts een paar procent te zijn. Bovendien lijkt het stroomverbruik een stuk hoger te liggen. De nieuwe AMD 5800X, die evenveel cores heeft, presteert in vrijwel alle applicaties beter. Daar staat tegenover dat met de huidige chipschaarste de processors van AMD moeilijk te krijgen heeft, terwijl Intel met zijn eigen fabrieken daar veel minder last van heeft.

De nieuwe generatie Intel-chips komt 30 maart uit. De prijzen lopen uiteen van 160 euro voor de i5-1400F tot 548 euro voor de i9-11900K. De niet-overklokbare i9-11900 is overigens zo’n 100 euro goedkoper, met een adviesprijs van 446 euro.

