Samsung komt met reeks hoge resolutie-monitoren

Samsung is zich het afgelopen jaar meer gaan toeleggen op thuiswerkers en dat komt tot uiting in de nieuwe serie monitoren die het heeft aangekondigd. Het is voor het eerst dat displays TUV Intelligent Eye Care hebben, wat beter is voor de ogen. De monitoren kunnen hoge resoluties beeld tonen en zijn ergonomisch in ontwerp.

Er zijn maar liefst twaalf verschillende monitoren aangekondigd in drie series: S8, S7 en S6. De monitoren tonen meer dan 1 miljard kleuren en doen dat nog beter dankzij HDR 10. De kijkhoek is 178 graden en dat betekent dat je vanuit elke kijkhoek een goede beeldervaring zou moeten hebben. Volgens Samsung neemt de vraag naar monitoren met een hogere resolutie toe en daarom lanceert het deze serie schermen met een milieubewust ontwerp. Samsung claimt dat ze tot 10 procent minder stroom verbruiken.

Monitoren

De monitoren zijn voorzien van TUV Intelligent Eye Care, wat betekent dat de monitoren er van alles aan doen om comfortabel te zijn voor het oog. Dat komt onder andere door Adaptive Picture eye care-tech waardoor de helderheid en de kleurtemperatuur van het scherm zich aanpassen aan de omstandigheden in de ruimte. Ook zit er een eye-saver-modus op die blauw licht vermindert.

Het vlaggenschip van de reeks is de S8, die is bedoeld voor creatieve professionals en komt in Ultra-High Definition in de formaten 27 inch en 32 inch. Daarnaast beschikt S8 over een sRGB-kleurengamma van 99 procent. Via zijn USB-C-port kan het apparaat gegevens overdragen met 10 Gpbs. Bovendien kan S80UA opladen tot 90 Watt. Er is ook USB 3.0 en een USB-hub aanwezig.

Samsung

De S7 heeft wel een UHD-resolutie maar niet zo’n hoog sRGB-kleurengamma. Deze monitor komt in 27 en 32 inch en heeft net als de S8 een enorm dunne rand, waardoor je hem bijvoorbeeld goed met andere monitoren kunt combineren. S6 is de eenvoudigste variant, die komt in vier formaten: 24, 27, 32 en 34 inch. S6 ondersteunt QHD en Picture by Picture, evenals Picture in Picture, wat erg prettig is voor multitaskers. Door WOL (Wake on Lan) kan een computer die aan de monitor hangt worden geactiveerd op een ander apparaat.

De monitoren zijn vanaf mei 2021 verkrijgbaar in Nederland voor een start-adviesprijs van € 299,- voor de S6, € 379,- voor de S7 en € 449,- voor de S8.

