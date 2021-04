Apple begint binnenkort met verplichten privacypop-ups

Apple gaat in de komende weken aan gebruikers hun privacyvoorkeuren vragen. Apps die gebruikersgegevens doorverkopen aan derde partijen, moeten daar eerst toestemming voor krijgen.

Het nieuwe beleid wordt ergens in de komende weken van kracht, schrijft Reuters. Om precies te zijn begint het verplichte vragen van toestemming voor het delen van persoonsgegevens met derden zodra iOS 14.5 uitkomt. Apple heeft echter nog geen exacte datum gegeven waarop deze update uitkomt.

Met het nieuwe beleid moeten apps die gebruikersgegevens met externe partijen delen voor marketingdoeleinden, hier eerst toestemming om vragen. Gebruikers krijgen een vergelijkbare pop-up te zien als wanneer een app bijvoorbeeld de camera of de gps wil gebruiken.

Minder advertentie-inkomsten

Experts in de advertentie-industrie vrezen dat een dergelijke notificatie ervoor gaat zorgen dat veel mensen geen toestemming voor het delen van deze gegevens geven. Vooral Facebook heeft hard tegen de maatregel gestreden. Het sociale medium claimt dat het hierdoor voor kleine adverteerders lastiger wordt om hun gewenste doelgroep te bereiken. Google was ook geen fan en legde om mysterieuze reden updates voor zijn iOS-apps drie maanden lang stil.

Uiteindelijk heeft Facebook besloten wel mee te werken, omdat anders gebruikers geen toegang meer tot zijn app zouden krijgen. Apple waarschuwde in december dat apps die zich niet aan het nieuwe beleid aanpassen, uit de App Store verwijderd zouden worden.

Eerste ontwikkelaars vertonen al pop-ups

Apple had het nieuwe beleid al in juni vorig jaar aangekondigd, maar maakte in september bekend dat het de invoering zou uitstellen. Zo zouden adverteerders meer tijd krijgen om zich aan te passen. Volgens Reuters zijn enkele ontwikkelaars al begonnen met het vertonen van de pop-up.

Voor de adverteerders die het hierdoor lastiger gaan krijgen, heeft Apple een aantal alternatieve tools beschikbaar gemaakt. Zo heeft Apple een tool gemaakt voor ontwikkelaars die een andere app adverteren in hun app. Hiermee krijgen de ontwikkelaars te zien hoeveel mensen de app hebben geïnstalleerd na het zien van de advertentiecampagne. Ook biedt Apple de mogelijkheid om adverteerders te laten zien hoe vaak er op een advertentie is geklikt die naar een website linkt. In beide gevallen wordt er geen informatie gedeeld over specifieke gebruikers.

