Google-apps op iOS al maanden niet geüpdatet

Google heeft al maandenlang geen enkele update uitgebracht voor het overgrote deel van zijn apps op het mobiele besturingssysteem van Apple. Vermoedelijk is Google het niet eens met de nieuwe privacyvoorwaarden van de App Store.

De laatste updates voor de meeste Google-apps op iOS zijn voor 8 december uitgebracht. Dit is opvallend lang, vooral in vergelijking met de meerdere updates die het bedrijf in dezelfde tijd voor Android heeft doorgevoerd. In sommige gevallen krijgen gebruikers inmiddels een waarschuwing te zien dat hun app verouderd is. Sommige Google-diensten vertonen namelijk een dergelijke melding als een app al twee maanden niet geüpdatet is. In dit geval is dit echter niet de schuld van de gebruikers, er ís simpelweg geen nieuwere versie.

Nieuw privacybeleid

Het ontbreken van nieuwe updates voor iOS heeft waarschijnlijk alles te maken met een nieuwe privacybeleid van Apple. Apple eist sinds december dat alle apps vermelden voor hoeverre de apps het gedrag van gebruikers volgen en of deze gegevens zijn terug te linken aan specifieke gebruikers. Dit beleid is op 8 december ingegaan.

Wel updates voor Android

ArsTechnica voegt toe dat er overigens geen hard bewijs is dat het stilleggen van updates aan het nieuwe privacybeleid ligt. Rond de kerstdagen kan de ontwikkeling tijdelijk stilgelegen hebben en Google heeft later in een blogpost aangegeven wel degelijk de privacylabels aan zijn apps te willen toevoegen. Inmiddels zijn we echter een maand verder en heeft YouTube inmiddels een update gekregen. Gmail, Google Maps, Search, Chrome, Drive, Photos, Keep en Duo zijn echter nog steeds verouderd.

Ter vergelijking, Google heeft voor al die apps dit jaar alleen al meerdere updates uitgebracht. Nu brengt Google als Android-eigenaar ook meer updates voor Android uit, maar deze periode tussen updates is ook voor iOS uitzonderlijk lang.

Pop-up

Apple houdt het overigens niet alleen bij deze wijziging aan de App Store. In de komende maanden gaat Apple ook van alle apps vereisten dat ze een pop-up tonen als ze persoonlijke gegevens verzamelen voor advertentiedoeleinden. De gebruiker krijgt dan de keuze om daar al dan niet mee in te stemmen. Dit heeft geleid tot protest van Google en Facebook, die claimen dat ze daarmee de mogelijkheid voor kleine bedrijven om te kunnen adverteren wegnemen. Facebook heeft zich inmiddels bij die eis neergelegd en belooft binnenkort de pop-up aan zijn apps toe te voegen.