Apple verwijdert apps die niet met zijn privacy-optie werken

Apple heeft gezegd dat het apps verwijdert uit de App Store als ze niet meewerken met de nieuwe privacy-opties. Met het zogeheten App Tracking Transparency kunnen gebruikers adverteerders weerhouden ze te volgen binnen meerdere applicaties.

App Tracking Transparency is een nieuwe mogelijkheid van Apple. Het zou al eerder dit jaar verschijnen, maar appmakers hebben extra tijd gekregen om hun apps aan te passen en eventuele privacyproblemen die in strijd zijn met App Tracking Transparency op te lossen. Een aantal van hen heeft de tijd echter ook genomen om aan het adres van Apple te klagen over het nieuwe beleid.

Facebook en Google

Facebook bijvoorbeeld, denkt dat het kleinere ontwikkelaars juist schade kan toebrengen. Ook Google is het er waarschijnlijk niet mee eens: Google is één van de grootste bedrijven die het online gedrag van klanten gebruikt, bijvoorbeeld om advertenties te personaliseren.

Senior vice president Software Engineering bij Apple, Craig Federighi, heeft gezegd dat gebruikers het recht hebben om te weten dat hun online gedrag wordt gezien door diverse apps en websites. “Begin volgend jaar eisen we dat alle apps die de uitdrukkelijke toestemming van hun gebruikers krijgen. Ontwikkelaars die niet aan die norm voldoen, kunnen hun apps uit de App Store verwijderen”, zei hij op de Europese conferentie over gegevensbescherming en privacy.

Apple en privacy

Federighi zegt tegen Reuters dat bedrijven die als business model hebben om mensen invasief te tracken, niet erg open lijken te staan voor transparantie en de keuze van de klant. “We moeten de wereld laten zien wat zich hier afspeelt. Het is een heftige poging om de status quo te houden die de privacy van mensen enorm binnendringt.”

Het kost echter wel wat moeite om dit ook daadwerkelijk aan je app toe te voegen. Zo moet er dan een pop-upmelding verschijnen waarin staat dat de app “toestemming wil om je te tracken in verschillende apps en websites die aan andere bedrijven toebehoren”. Een toestemming die vele gebruikers niet zomaar zullen geven.

Zeker niet nu ze hiervoor de keuze krijgen, in plaats van dat dit ingebakken is in een reglement dat bijna iedereen door-OK’d. Apple denkt dat het even tijd nodig heeft voor alle neuzen dezelfde kant op staan, maar gaat dit dus wel op vrij harde wijze afdwingen. Geen pop-up maar wel tracking? Dan heb je kans dat je app wordt verbannen uit de App Store.