Nokia line-up gaat op de schop, HMD Mobile aangekondigd

HMD Global laat ons weten dat het met een volledig nieuwe line-up aan toestellen komt. De naamgeving gaat ook op de schop. Weg zijn namen zoals Nokia 8, 8.1, Nokia 7 en Nokia 7.1 of Nokia 7 Plus. In navolging van vrijwel alle andere fabrikanten in het verleden, heeft ook HMD Global er nu voor gekozen om dit allemaal wat duidelijker te maken. Er komt nu simpelweg een onderscheid tussen instap, mid-range en high-end (voor Nokia-begrippen dan). Respectievelijk worden dat de C-serie, de G-serie en de X-serie. Daarnaast komt er een opvolger voor HMD Connect, in de vorm van HMD Mobile, een netwerkdienst die je bij je Nokia-toestel kunt aanschaffen.

De C-serie is op dit moment niet interessant voor de Benelux, die komt vooralsnog niet naar onze regio. De reden hiervoor is dat eerst nog de Nokia 1.4 uitkomt, die nog een paar jaar mee moet. In andere gebieden komt HMD Global in dit segment met de Nokia C200 en de Nokia C100.

Een soortgelijke naamgeving zien we ook bij de andere twee segmenten. In de G-serie gaat het om de Nokia G20 en Nokia G10, in de X-serie om de Nokia X20 en de Nokia X10. Hiermee vereenvoudigt HMD Global het aanbod dus aanzienlijk. Dat is wat ons betreft altijd een goed idee.

Nokia G- en X-serie

Zoals we van HMD Global gewend zijn, heeft de high-end markt van toestellen boven de 500 euro niet de aandacht. Dat is met de nieuwe line-up niet anders. Het topmodel, de Nokia X20 (8GB RAM/128GB opslag), krijgt een adviesprijs van 379 euro, de X10 moet 309 of 349 euro gaan kosten, afhankelijk van de gekozen uitvoering (6GB RAM/64GB opslag of 6GB RAM/128GB opslag). De G20 (4GB RAM/64GB opslag) heeft een prijskaartje van 169 euro en de G10 (3GB RAM/32GB opslag) eentje van 139 euro.

Voor zakelijk gebruik belangrijk is dat beide nieuwe lijnen uiteraard weer worden opgenomen in het Android One aanbod. We hebben recent al eens een artikel geschreven over (onder andere) waarom dat interessant kan zijn voor organisaties. Met Android One ben je verzekerd van snelle updates voor langere tijd. Dat is vanuit security-oogpunt interessant. Daarnaast zijn licenties voor zero-touch enrollment inbegrepen.

In het persbericht over de nieuwe toestellen wordt verder vooral veel nadruk gelegd op de camera’s van zowel de G- als de X-serie. Dat is dan ook nog altijd het zwakke punt van Nokia-toestellen, die simpelweg niet zo doorontwikkeld kunnen worden op het gebied van de camera als het geval is bij veel andere fabrikanten. Dit heeft met R&D-investeringen te maken. HMD Global lijkt de weg van de hoge megapixels gekozen te hebben om kwalitatief hoogwaardige foto’s te kunnen produceren. 64MP op de X20, 48MP op de X10 en eveneens 48MP op de G20. Bij de G10 wordt hier verder niets over verteld.

Onderaan deze pagina zie je van alle toestellen de volledige specificatiesheet. Die werken we hier verder niet helemaal uit.

Groen

Een opvallende passage in het persbericht, maar ook in de pre-briefing waarbij we aanwezig waren, is dat HMD Global meer nadruk gaat leggen op sustainability. Daar hoort uiteraard een mooie marketing-draai aan gegeven te worden. Vandaar dat Florian Seiche, de CEO van HMD Global, vorige week tijdens de pre-briefing de volgende uitspraak had: “We take the charger out of the box, but add extra value in.” Met die extra waarde doelde hij op de 100 procent composteerbare case die in de doos van de Nokia X20 zit. De lader wordt apart verkocht via Nokia.com, mocht je deze toch willen hebben. De opbrengst daarvan gaat volledig naar Clear Rivers, een Nederlandse non-profitorganisatie gericht op het verwijderen van plastic uit de zee. Een goed initiatief wat ons betreft.

HMD Mobile

In het hierboven gelinkte artikel over HMD Global dat we eerder schreven, hebben we het over HMD Connect. Dat is een data-SIM waarmee je in meer dan 150 landen kunt roamen. Volgens HMD Global is die dienst succesvol gebleken, zonder verder uit de doeken te doen waar dit op gebaseerd is. In ieder geval komt het bedrijf nu met een nieuwe dienst die hierop voortborduurt, HMD Mobile. HMD Global noemt dit “een volgende stap in de groei naar een one-stop-shop voor zowel toestellen als alle bijbehorende diensten”. We interpreteren dit als dat er ook voice bij inbegrepen zit, iets wat bij HMD Connect niet het geval was. Het feit dat het eerst in het VK uitkomt, waarna het geleidelijk verder uitgerold wordt, lijkt in ieder geval een aanwijzing dat het niet meer primair gericht is op roaming.

Beschikbaarheid nieuwe toestellen

Hier volgt tot slot de beschikbaarheid met nogmaals de prijzen van de nieuwe modellen:

– De Nokia X20 is vanaf midden mei verkrijgbaar in Nederland in de kleuren Midnight Sun en Nordic Blue. In de configuratie 8/128GB voor een gemiddelde verkoopprijs van € 379.

– De Nokia X10 is vanaf de eerste helft van juni verkrijgbaar in Nederland in de kleuren Forest en Snow. In de configuraties 6/64 GB voor een gemiddelde verkoopprijs van € 309 en 6/128 GB voor een gemiddelde verkoopprijs van € 349.

– De Nokia G20 is vanaf de tweede helft van juni verkrijgbaar in Nederland in de kleuren Night en Glacier. In de configuratie 4/64 GB voor een gemiddelde verkoopprijs van € 169.

– De Nokia G10 is vanaf de tweede helft van juni verkrijgbaar in Nederland in de kleuren Night en Dusk. In de configuratie 3/32 GB voor een gemiddelde verkoopprijs van € 139.

Specificaties en foto’s

Nokia G10

Nokia G20

Nokia X10

Nokia X20