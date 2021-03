HMD Global/Nokia: Europese speler met software als vertrekpunt

Nokia doet vaak mee in tenders en staat er relatief goed op in de zakelijke markt. Met nieuwe uitbreidingen in zowel software, hardware als personeel gaan de kansen om nog meer tenders te winnen stijgen. Dat is althans de mening van Stefan de Clerck, GM van HMD Global voor de Benelux en Frankrijk.

De Clerck mag je gerust een Nokia-veteraan noemen, ook al klinkt dat wellicht wat oneerbiedig. Feit is dat hij in 1997 begonnen is bij Nokia. Dat betekent dat hij het hele traject heeft meegemaakt: het opgaan, blinken en verzinken van Nokia als ‘mobieltjesmaker’ en de verkoop aan Microsoft. Dat liep zoals bekend ook niet zo goed af voor het roemruchte Finse merk. Vervolgens is hij in 2016 “aan de keukentafel begonnen zonder Nokia-telefoon”, zoals hij het zelf zegt, toen HMD Global weer nieuw leven in het merk blies. In eerste instantie was hij verantwoordelijk voor de Benelux, sinds oktober vorig jaar is daar ook Frankrijk bijgekomen.

Qua schaal is het Nokia zoals dat nu in de markt opereert een fundamenteel ander bedrijf dan het daarvoor was. Ter illustratie, De Clerck heef vijf mensen op de payroll staan voor Nederland en Frankijk. “Ook al zijn we in 170 landen operationeel, we opereren niet op dezelfde schaal als de andere partijen in de markt”, geeft hij voor de volledigheid aan. Doordat er niet zoveel mensen op de payroll staan, kan HMD Global simpelweg niet mee in het spec- en prijsverhaal van de (Aziatische) concurrentie. Dat heeft vooral in de high-end markt consequenties. Dat is dan ook geen doelmarkt voor Nokia. De kleinere schaal heeft echter ook als gevolg dat beslissingen sneller en lokaal gemaakt kunnen worden, geeft De Clerck aan.

Voordelen van de kleinere speler

Als relatief kleine speler heeft HMD Global dus enkele beperkingen. Er zitten echter ook zeker belangrijke voordelen aan de kleinere schaal, geeft De Clerck aan. De focus van HMD Global met Nokia op het Westen is hier een voorbeeld van. Nokia profileert zich als een Europees (Fins) bedrijf. Dat is zeker in het huidige handelsklimaat, met de sancties tegen Huawei, een pluspunt in tenders bij bijvoorbeeld de overheid. “Het werken in een klein bedrijf, en dan met name het Finse DNA ervan, zorgt er ook voor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt”, duidt hij verder ook de impact op de werknemers.

Het relatief bescheiden formaat van HMD Global/Nokia voelt als een min of meer bewuste keuze, als we het zo horen. “Dat klopt inderdaad, een van de basisprincipes is vanaf het begin geweest om winstgevend te zijn”, aldus De Clerck. In het begin is wel heel even geprobeerd om marktaandeel te kopen door heel laag te gaan zitten in pricing, maar dat is vrij snel weer losgelaten. Ook dit had deels te maken met de relatief beperkte schaal. Forse investeringen vanuit Google, Nokia en Qualcomm geven in ieder geval aan dat grote spelers in de markt geloven in de strategie van HMD Global. Voor een deel zal dit ook gebaseerd zijn op de winstgevendheid en dus de overkoepelende strategie van het bedrijf.

Artikel gaat verder na onderstaand kader

Hoe Europees is HMD Global? In de bodytekst van dit artikel stellen we dat Nokia zich profileert als een Europese partij. Je zou kunnen zeggen dat het gevoel van het oude Nokia weer bovengehaald wordt. Aangezien het niet alleen HMD Global was dat de Nokia-naam nieuw leven inblies, maar ook FIH Mobile/Foxconn, is de vraag hoe Europees HMD Global en daarmee Nokia nu echt is. Die vraag stelden we dus ook aan De Clerck. Eigenlijk is er van de link met Foxconn inmiddels niet bijster veel meer over, geeft hij aan. HMD Global is vanaf het begin Fins geweest en er werken veel oud-Nokia-medewerkers, waarvan De Clerck er zelf ook een is uiteraard. Verder heeft het ‘grote’ Nokia er een belang in dat verdergaat dan alleen een financiële investering. Alle servers die HMD Global gebruikt, staan eveneens in Finland. Hier staat overigens geen eindgebruikersdata op, voegt De Clerck toe: “Deze worden gebruikt voor eenmalige activatie van de toestellen, om bijvoorbeeld de garantieperiode in te laten gaan.” De voornaamste link met Foxconn zijn de fabrieken die in 2016 overgekocht zijn van Microsoft. Het is ook zeker niet zo dat Foxconn alle toestellen maakt voor HMD Global. “We hebben geen eigen fabrieken, maar laten onze toestellen produceren door de bestbiedende ODM”, geeft hij aan. Ze willen die vrijheid graag houden, omdat die ervoor zorgt dat ze competitiever zijn. Om het Finse karakter nog wat verder te onderbouwen, haalt De Clerck ook de overname van het Finse securitybedrijf Valona Labs aan. Hiermee haalt het nog meer ontwikkeling naar Finland toe. De overname is onderdeel van het opzetten van een Centre of Excellence, gericht op het ontwikkelen van software bovenop de hardware die het bedrijf levert. HMD Connect (zie bodytekst) is een voorbeeld van het type software waar HMD Global op doelt. Al met al kunnen we dus wel stellen dat HMD Global een zeer Europees bedrijf is en dat alleen maar meer wordt.

Android One is de basis, ook voor enterprise

Een van de eerste associaties die wij hebben als we Nokia horen tegenwoordig, is Android One. Het hele assortiment van de leverancier is onderdeel van dit programma, dat ook door Google zelf wordt gepromoot. Naast de Pixel-telefoons van Google zelf zijn er met Android One ook toestellen van third parties verkrijgbaar met een ‘kale’ Android-ervaring, zonder extra ‘skins’ over Android heen.

Dit alles resulteert onder andere in veel sneller en eenvoudiger updaten van de software. Snelle updates betekent dat de security beter op orde is. “Android One vindt zijn weg, omdat de markt nu eenmaal security wil”, vat De Clerck het samen. Vandaar dat alle toestellen in het portfolio van Nokia op de meest recente versie van Android draaiden ten tijde van ons gesprek. Dat was nog versie 10, de updates naar Android 11 zijn nu aan de gang. Tegen het einde van Q2 van dit jaar moet het hele portfolio bijgewerkt zijn.

Stefan de Clerck, GM Benelux en Frankrijk bij HMD Global

De Clerck is behoorlijk trots op de uitkomsten van een onderzoek van Counterpoint Research. Dat onderzoek naar zogeheten ‘Trust Ratings’ plaatste Nokia helemaal bovenaan. Alle 20 toestellen draaiden ten tijde van het onderzoek op Android 10. Alleen OnePlus kon dat evenaren, maar dan slechts voor 7 toestellen. Bij Nokia waren ook alle toestellen voorzien van de meest recente security patches die Google uitbrengt. Dat is zeker in de zakelijke markt erg belangrijk. Je hoeft als beslisser bij een organisatie dus niet per se voor de dure toestellen met het beste updatebeleid te kiezen om het beste securityniveau te hebben.

Hoe gaat het in B2B?

Tijdige updates is niet het enige waarom Nokia op het lijstje moet bij organisaties, volgens De Clerck. Het totaalplaatje is gewoon een goed verhaal. “Eigenlijk is alles wat je zakelijk nodig hebt geïntegreerd in Android One,” stelt hij. Licenties voor zero touch enrollment zitten er bijvoorbeeld gewoon bij. “Bij andere spelers komt Mobile Device Management er vaak nog als extra bovenop,” stelt De Clerck, zonder daarbij specifiek aan te willen geven op wie hij doelt. De goede verstaander kan hier ook wel invullen dat het om Knox van Samsung gaat.

Voor de zakelijke markt is naast Android One en het Enterprise Recommended-stempel ook de Europese identiteit belangrijk. “In tenders zitten we vaak met de twee groten [Apple en Samsung, red.], dan kunnen we ons met onze Europese identiteit goed onderscheiden”, geeft De Clerck aan. Hij is overigens wel realistisch over het imago van Nokia ten opzichte van met name Apple. “Werknemerstevredenheid betekent op het gebied van telefoons vaak Apple natuurlijk”, geeft hij aan. Daar zijn echter ook stevige kosten aan verbonden. Die zijn bij Nokia een stuk vriendelijker, terwijl HMD Global “haar best doet om het zo goed en mooi mogelijk te maken”, aldus De Clerck. Hij vindt de kwaliteit zelf verrassend goed voor wat je ervoor kwijt bent.

De lage kosten vergeleken met bijvoorbeeld Apple zorgen voor een specifieke doelgroep in de zakelijke markt. Dat zijn vooral sectoren waar men op de centjes moet letten. De publieke sector is er zo een, maar ook zorgbedrijven. De securityfocus en het updatebeleid spelen hier vanzelfsprekend ook een rol. Zo haalt De Clerck een tender bij een ministerie aan, dat deels gewonnen is door een extra jaar security aan te bieden.

Richting de toekomst: software en breder portfolio?

In vrijwel iedere markt draait het inmiddels meer om software dan om hardware. Dat geldt ook voor de markt waarin HMD Global opereert. Voor een deel heeft het bedrijf dit al in de strategie opgenomen door de keuze voor Android One. Daarmee heeft men software al de voornaamste onderscheidende factor gemaakt. De overname van Valona Labs (zie kader) is hier een tweede voorbeeld van. De ontwikkeling van specifieke services is de volgende stap.

Een eerste voorbeeld van zo’n dienst is HMD Connect. Dit is een data-SIM waarmee je in meer dan 150 landen kunt roamen. Vooral voor de zakelijke markt kan dit best interessant zijn. Met HMD Connect Pro kun je zelfs wereldwijd het beheer van alle toestellen doen. Je kunt er ook IoT-apparaten mee beheren. M2M is een groeimarkt voor HMD Global. Zo liep er ten tijde van ons gesprek een tender in de gezondheidszorg, waarbij gezondheidsdata heel gericht en centraal bijgehouden kan worden. Verder is HMD Global recent toegetreden tot de ioXt Alliance, een nieuw certificatieprogramma voor IoT-beveiliging.

Op dit moment zit voice trouwens nog niet inbegrepen in HMD Connect. Als we tussen de regels door goed naar De Clerck luisteren, dan wordt daar echter wel naar gekeken.

Tot slot vragen we of er dan helemaal geen innovatie in hardware meer te verwachten is. Daarover hult De Clerck zich enigszins in nevelen. Hij geeft aan dat hij gemerkt heeft dat ook bijvoorbeeld ministeries graag meerdere producten bij een enkele vendor kopen. Dit zou kunnen betekenen dat er ook tablets aankomen (iets waar men ook al eerder mee bezig is geweest), misschien zelfs ruggedized, denken we hardop. Dit kan hij bevestigen noch ontkennen. Er wordt naar gekeken, is alles wat hij erover kwijt wil. Wordt vervolgd dus. We gaan ongetwijfeld nog genoeg horen van HMD Global en Nokia.