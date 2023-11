HMD Global start met het produceren van 5G Nokia-smartphones in Hongarije. De fabrikant is hiermee de eerste leverancier van smartphones ter wereld die een productielijn in Europa opstart.

De door HMD Global opgestarte productielijn van Nokia-smartphones in Hongarije is een belangrijke mijlpaal in de smartphone-industrie. Het verplaatst de smartphone-productie namelijk voor het eerst naar Europa, waar andere fabrikanten hun smartphones tegenwoordig alleen nog in Azië fabriceren.

Volgens de fabrikant is de reden voor het opstarten van de Europese productie dat zakelijke klanten in de regio steeds meer aandacht besteden aan security en meer milieubewuste fabricageprocessen.

Security- en privacy-eisen

Met de komst van de Europese productie belooft de fabrikant zich meer toe te spitsen op security en privacy voor Europese zakelijke eindklanten. Voorbeelden zijn de uitbreiding van de samenwerkingsmogelijkheden met externe security-aanbieders en de verplaatsing van de data-opslag naar HMD Global-servers in Finland, waardoor de data de EU niet verlaat. Dit laatste gebeurt al sinds 2019, zo geeft de smartphonefabrikant aan.

Natuurlijk betekent de nieuwe productielijn ook dat de EU succes heeft met het aantrekken van techbedrijven naar de regio. Dat is vooral belangrijk in het kader van het minder afhankelijk willen worden van de techproductie in andere wereldregio’s.

Lees ook: European Chips Act is nu van kracht: wat betekent het?

Productie Nokia XR21

Meer specifiek gaat HMD Global in Hongarije de Nokia XR21 produceren. Dit is een zakelijke, robuuste, 5G-smartphone. De smartphone is verder onder meer geheel gefabriceerd van gerecycled aluminium en biedt volgens de fabrikant tot 60 procent meer batterij-ladingen dan normaal.

De Nokia XR21 European Edition Black kost 649 euro en is binnenkort te koop in onder andere het VK, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Spanje, Italië en Finland.