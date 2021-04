Nieuwe versie Parallels Desktop laat Windows op Apple M1 draaien

Parallels heeft versie 16.5 van Parallels Desktop beschikbaar gemaakt. Met de nieuwste versie draait de virtualisatie nu native op computers met de nieuwe Apple M1-processor.

Door native te draaien op de nieuwe processors, zijn een aantal indrukwekkende prestatieverbeteringen mogelijk. Zo zou de software nu tot 250 procent minder energie gebruiken ten opzichte van een MacBook Air uit 2020 met Intel-processor. Verder zijn de DirectX-prestaties tot 60 procent beter in vergelijking met een MacBook Pro met Radion Pro 555X-GPU. Een virtual machine met Windows 10 ARM Insider Preview draait 30 procent beter dan een gebruikelijke vm op een MacBook Pro met Intel Core i9-processor.

Al uitgebreid getest

Ook compatibility moet geen probleem vormen. ZDNet schrijft dat al meer dan 100.000 gebruikers de Technical Preview van Parallels Desktop 16.5 hebben getest op hun Mac met M1-processor, met tienduizenden verschillende Windows-applicaties die zijn ontwikkeld voor x86-processors.

Significante doorbraak

“Apples M1-chip is een significante doorbraak voor Mac-gebruikers”, zegt Nick Dobrovolskiy, Senior Vice President of Engineering and Support bij Parallels. “De transitie is voor de meeste Mac-applicaties soepel geweest, met dank aan de Rosetta-technologie. Virtuele machines zijn hier echter een uitzondering in en daarom hebben ontwikkelaars van Parallels native virtualisatieondersteuning voor de Mac met M1-chip geïmplementeerd. Hiermee kunnen onze gebruikers genieten van de beste Windows-op-Mac-ervaring die er is.”

Andere ondersteunde besturingssystemen

Overigens is het met Parallels niet alleen mogelijk om Windows virtueel te draaien op computers met Apple M1. De virtualisatiesoftware ondersteunt meer dan 50 besturingssystemen, waaronder meerdere versies van Windows, macOS, Linux of zelfs Android.

Beschikbaarheid

Versie 16 van Parallels Desktop kwam afgelopen augustus uit. Die versie voegde ondersteuning toe voor macOS Big Sur. De standardversie kost eenmalig 79,99 euro. De Pro- en Business Edition kosten 99,99 als jaarlijks abonnement. Upgraden van Parallels 14 en 15 naar versie 16 kost eenmalig 49,99 euro voor de standaardversie.

