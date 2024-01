De laatste adoptiecijfers van het besturingssysteem Windows 11 tonen twee opvallende zaken. Als eerste blijken Nederland en België enthousiaster over Windows 11 dan het gemiddelde in de wereld. Daarnaast wordt opgemerkt dat Apple gebruikers verliest aan Windows.

Het algemeen bekende verhaal van Windows 11 is niet veranderd. Het OS heeft in vergelijking met het aantal gebruikers van Windows 10 maar een peulenschil van de totale markt in handen. Voor Windows 12 voorspellen we op basis van de voorgeschiedenis van het OS dat het Windows 10 naar de achtergrond kan doen verdwijnen.

Nederland bovengemiddeld

De concrete cijfers van Statcounter tonen dat Windows 11 een marktaandeel heeft van 26,52 procent. Dat van het voorgaande OS ligt zo’n 40 procent hoger (67,46%). De lage overschot wordt nog verdeeld tussen verouderde systemen Windows 7, 8.1 en XP.

In Europa liggen de cijfers voor Windows 11 net iets gunstiger. 27,29 procent van de Europeanen draait het nieuwste besturingssysteem. In onze regio ligt de adoptiegraad nog wel enkele procenten hoger. In Nederland blijkt 35,87 procent van de Windows-gebruikers een toestel te hebben waar het nieuwste OS op draait. Het afgelopen jaar is er een sterke klim geweest, vanuit een adoptiegraad van 24,6 procent in december van 2022. In België is dat 33,53 procent. Het populairst blijkt Windows 11 echter in het continent Oceanië te zijn, daar ligt de gemiddelde adoptiegraad zelfs op 36,81 procent.

Windows verstevigt marktaandeel

Alle voorgaande cijfers vergelijken de positie van de verschillende versies van Windows ten opzichte van elkaar. Hoewel Windows onbetwiste marktleider is in het aantal gebruikers van het OS, is het ook interessant de positie van de verschillende besturingssystemen onderling eens te vergelijken.

Windows komt er dit jaar zeer gunstig uit met een marktaandeel van 73 procent. In de laatste maand blijken er voornamelijk Windows-toestellen cadeau te zijn gedaan, want het marktaandeel steeg in de laatste maand van het jaar met ongeveer vier procent. De gebruikers lijken bijna allemaal een Apple-toestel voor eens en voor altijd te hebben dichtgeklapt, want dat aandeel zakte dan weer tegelijk met ongeveer vier procent.

Mogelijks toont het kleine verlies van macOS dat de eigen chip van Apple niet kon leveren wat gebruikers ervan verwachtten. Hoewel Apple er nu met de derde generatie net alle aandacht aan schonk de prestaties te verbeteren om de chips aantrekkelijk te maken, zijn gebruikers mogelijks al op het verhaal afgehaakt. Logisch als ze teleurgesteld werden op vlak van prestaties nadat ze net een financiële aanslag pleegden op de rekening om een nieuwe Mac te kopen.

