Google en Parallels brengen Windows-applicaties naar Chromebooks

Google gaat samenwerken met Parallels om de enterprise-versie van Chrome OS te voorzien van Windows-applicaties. Tot nu toe hadden Chromebooks niet de mogelijkheid om traditionele computersoftware te kunnen draaien.

De nieuwe functie om Windows programma’s te laten draaien op Chromebooks is waarschijnlijk een variant op Parallels Remote Application Server. Deze applicatie zal waarschijnlijk in Chrome OS geïntegreerd worden waardoor de Chromebooks dienen als een soort remote desktop met offline ondersteuning. Op die manier moet het mogelijk zijn om Windows-applicaties op Chromebooks te draaien.

Het is nog onbekend hoe de bedrijven het probleem precies gaan oplossen. Parallels geeft namelijk niet aan hoe zij precies van plan zijn om dit te realiseren. Wel geven ze aan dat ze extra hardwarekosten willen elimineren en de total cost of ownership (TCO) willen minimaliseren. Parallels verkoopt diverse cloud-gebaseerde virtualisatietools aan bedrijven, waaronder Parallels Desktop waarmee Windows op Mac-apparaten kan draaien.

Chrome OS

Chrome OS is niet gebouwd om traditionele computerprogramma’s te kunnen draaien. Dit wil niet zeggen dat het totaal onmogelijk is. Microsoft ondersteunt inmiddels wel gewoon Microsoft Office en Microsoft 365 op de meeste Chromebooks. Maar veel programma’s behalve die van Microsoft draaien nog steeds niet op Chrome OS. Google’s samenwerking met Parallels moet hier verandering in brengen.

De ondersteuning voor Windows-applicaties zal ergens deze herfst verschijnen. De functie wordt in eerste instantie alleen uitgerold naar gebruikers van Chrome Enterprise, de zakelijke dienst voor Chromebooks waarmee gebruikers toegang krijgen tot veel zakelijke opties. Dit betekent dat gebruikers van andere versies van Chrome OS voorlopig nog geen ondersteuning hebben voor Windows-apps.